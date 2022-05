Grupa Azoty otworzy oddział spółki zależnej w Peru

Grupa Azoty rozwija działalność w Peru i otworzy oddział spółki zależnej Compo Expert. Chodzi o współpracę w handlu i rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego. Poświęcone temu było spotkanie z ambasadorem Republiki Peru, które odbyło się 17 maja br.- poinformowała we wtorek Grupa Azoty

We wtorek odbyło się spotkanie Grupy Azoty z przedstawicielami Republiki Peru na temat współpracy handlowej i rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego - poinformowała spółka, podając, że w spotkaniu wzięli udział: ambasador Peru Hubert Wieland Conroy, Chargé d’affaires a.i. Gladys García Paredes, konsul honorowy Peru w Krakowie Marcin Mazgaj, wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski oraz zastępca dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty Wojciech Satora.

Równolegle z rozmowami na temat projektów dla rolnictwa precyzyjnego Grupa Azoty rozwija działalność handlową w Peru – wkrótce na terenie kraju otwarty zostanie oddział Compo Expert - zaznaczyły Azoty.

Compo Expert ma siedzibę w Münster w Westfalii. To firma mająca biura sprzedaży w 21 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, a także w Azji i Afryce. Jest spółką zależną Grupy Azoty największej firmy chemiczna w Polsce i drugiego co do wielkości producenta nawozów azotowych i nawozów kompleksowych w Unii Europejskiej. Compo Expert produkuje specjalistyczne nawozów i biostymulatory. Produkcja odbywa się w dwóch fabrykach w Krefeld (Niemcy) i La Vall d ‘Uixó (Hiszpania) - podaje firma na swojej stronie internetowej.

Podczas dzisiejszego spotkania pojawiły się kolejne możliwości współpracy i z pewnością będziemy chcieli wykorzystać szansę na rozwój naszego biznesu Agro na tym perspektywicznym rynku. Na arenie międzynarodowej jesteśmy postrzegani jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa, nie tylko nawozów. To kierunek, w którym będziemy się dalej rozwijać – zapowiedział wiceprezes Grupy Azoty dr Grzegorz Kądzielawski.