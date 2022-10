Grupa Azoty obniżyła ceny nawozów azotowych poniżej 4 tys. zł za tonę - poinformowała spółka we wtorek. Zastrzeżono, że w razie zmiany sytuacji na rynku gazu produkcja nawozów może zostać ponownie wstrzymana lub ograniczona.

Grupa Azoty poinformowała we wtorek, że w związku ze zmianą warunków rynkowych, po przywróceniu produkcji w spółkach w Tarnowie i Puławach zaproponowała „nowe, znacząco niższe ceny nawozów azotowych”.

„Przy bardzo zmiennych warunkach Grupa Azoty podjęła ryzyko i wznowiła produkcję nawozów. Ceny nawozów azotowych znacząco niższe niż 4000 PLN za tonę są zgodne z oczekiwaniem rynku i jednocześnie pozwalają na kontynuację opłacalnej produkcji rolnej. Jest to również poziom cen, do którego wielokrotnie nawiązywał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, namawiając rolników do wstrzymania się z zakupami” - zwróciła uwagę Grupa Azoty we wtorkowej informacji prasowej.

Spółka podkreśliła, że obecnie jest najlepszy czas na zakup nawozów.

„Sytuacja na rynku gazu może się w każdej chwili zmienić, a produkcja może po raz kolejny zostać wstrzymana lub ograniczona. Przy obecnych, najniższych w Unii Europejskiej cenach nawozów warto już dziś zaopatrzyć się przynajmniej w część nawozów azotowych i NPK niezbędnych do wiosennej aplikacji” – ocenił wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Puławy Tomasz Hryniewicz, cytowany we wtorkowej informacji.

12 października br. Grupa Azoty poinformowała, że w związku ze zmianą warunków rynkowych zarząd spółki podjął decyzję o wznowieniu wstrzymanej w sierpniu br. pracy instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6 w Tarnowie.

Również w sierpniu zakłady Grupy Azoty w Puławach ograniczyły produkcję amoniaku do około 10 proc. mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro. Z kolei Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn podjęła decyzję o ograniczeniu z dniem 24 sierpnia pracy instalacji do minimum, tj. do 43 proc. dla Jednostki Produkcyjnej Nawozy.

Decyzje te - jak podawano - zostały podjęte w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego. Ceny gazu w holenderskim hubie TTF sięgały wówczas 280 euro za MWh.

18 października br. po godz. 12 cena gazu spadała i wynosiła w kontraktach listopadowych ok. 118,5 euro za MWh.

PAP/kp