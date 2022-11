Azoty zaangażowane w utworzenie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej

Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Polyolefins i Port Morski Police znalazły się w gronie sygnatariuszu listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Tym samym spółki wyraziły wolę nawiązania współpracy i podjęcia działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego. To kolejna inicjatywa z obszaru budowy gospodarki wodorowej, w którą angażuje się Grupa Azoty – jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie i największy producent wodoru w Polsce

Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego. W uroczystości wzięli udział m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Małgorzata Golińska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii Ireneusz Zyska. Grupę Kapitałową Grupa Azoty podczas uroczystości podpisania listu reprezentowali: Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc oraz Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Grzegorz Kądzielawski.

Wśród sygnatariuszy, oprócz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, znaleźli się: Wojewoda Zachodniopomorski, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, Enea S.A., Enea Operator, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Powołanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej świadczy o wzroście zainteresowania wodorem. Współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla tego obszaru. Już teraz jesteśmy trzecim w Unii Europejskiej i piątym na świecie producentem wodoru. Mam przekonanie, że wszystkie nasze działania, zarówno te na poziomie regionalnym jak i centralnym, przyczynią się do globalnego wykorzystywania technologii wodorowych m.in. w energetyce, transporcie i przemyśle – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dywersyfikacja źródeł energii jest olbrzymim wyzwaniem, ale stanowi też podstawę do rozwoju gospodarczego i suwerenności Rzeczypospolitej. Myśląc o przyszłości Polski i Pomorza Zachodniego – obok działających już: Terminala LNG czy gazociągu BalitcPipe, które zapewniają dostęp do węglowodorów kopalnych, skupiamy się również na alternatywnych źródłach energii takich jak zero i niskoemisyjny wodór. Dlatego wierzę, że połączenie potencjału gospodarczego spółek z udziałem Skarbu Państwa z dorobkiem naukowym zachodniopomorskich uczelni oraz zdobyte przez sygnatariuszy doświadczenia, know-how, technologie i zasoby pozwolą na zbudowanie w naszym województwie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Dzisiaj dołączamy również do grona regionów realizujących Polską Strategię Wodorową - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki

W ramach podpisanego listu intencyjnego, sygnatariusze zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zawarte porozumienie zakłada między innymi wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie - zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Sygnatariusze będą podejmować działania zmierzające do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru.

Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce, stąd oczywisty jej udział w kolejnej inicjatywie związanej z budową krajowej gospodarki wodorowej. Województwo zachodniopomorskie ma ogromny potencjał w zakresie technologii wodorowych. Mam na myśli Port Morski Police, z nowo budowanym gazoportem i rozbudowywanym portem chemicznym na potrzeby inwestycji Polimery Police, która z kolei pozytywnie wpłynie na rozbudowę mocy wytwórczych Grupy Azoty w produkcji wodoru. Od 2023 roku będziemy mogli mówić o produkcji ponad 120 tysięcy ton wodoru rocznie w przypadku Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Polyolefins. Co istotne, już dziś prognozuje się, że kluczową rolę w transformacji energetycznej odegrają porty, stąd kluczowe znaczenie w tym aspekcie dla naszego regionu może odegrać właśnie Port Morski Police, stając się „zielonym hubem surowcowym”, obejmującym zielony wodór i zielony amoniak – mówi prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc

Zachodniopomorskie, jako lider i główny producent w Polsce energii z OZE – to właściwe miejsce i naturalny potencjał do rozwoju projektów wodorowych – podkreśla Paweł Majewski, prezes Enei.

W regionie realizowanych jest wiele inicjatyw i badań naukowych w zakresie poszukiwania i wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Wodór obok atomu staje się pożądanym paliwem przyszłości, obiecującym źródłem, które ma szansę zostać jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Inicjując powstanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, mamy swój udział w przybliżaniu Polski do neutralności klimatycznej, o którą walczymy dla kolejnych pokoleń – dodaje Paweł Majewski. Specyfika Pomorza Zachodniego w połączeniu z kompetencjami naszych naukowców powodują, że doskonale rozumiemy wyzwania klimatyczne zarówno w kontekście przemysłowym, jak i środowiskowym. Najważniejszym współpracownikiem człowieka w fabryce przyszłości jest i będzie robot. W ramach badań, które prowadzimy m.in. modernizujemy maszyny i urządzenia pod kątem automatyki, projektujemy systemy telekomunikacyjne i energetyczne. Opracowujemy sieci przesyłu energii wykorzystujące bufor wodorowy oraz nowe generacje napędów elektrycznych. Aby Zachodniopomorska Dolina Wodorowa skutecznie zafunkcjonowała, niezbędne będą dalsze badania naukowe obejmujące ekologiczne technologie oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym. Większość badań, które prowadzimy ukierunkowane są na rozwój zielonej technologicznie Polski – mówi Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT.

Sygnatariusze listu potwierdzili również, że będą kontynuować i rozwijać dotychczasową współpracę w zakresie gromadzenia, sprężania, oczyszczania i transportu wodoru, bezpieczeństwa instalacji wodorowych, w tym ich monitorowania oraz ograniczania przenikalności, a także wytwarzania wysokociśnieniowych zbiorników kompozytowych. Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały również m.in. współpracę otoczenia gospodarczego z sektorem oświaty, nauki oraz szkolnictwa wyższego w obszarach takich jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.

Azoty/KG