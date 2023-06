Szef koncernu: Grupa Azoty przetrwa bez Puław

Grupa Azoty jest w stanie przetrwać bez fabryki w Puławach, zapewnił Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty w wywiadzie dla Bussiness Insider Polska. Poinformował równiez o nowym zagrożeniu dla polskiego przemysłu chemicznego.

Przypomnijmy, że we wtorek podpisany został list intencyjny między GA Puławy, PKN Orlen i Grupą Azoty w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez Orlen. Dokument nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji, ale jak oświadczył w Puławach prezes Orlenu, chciałby proces akwizycji przeprowadzić do końca roku. Dodał, że na połączeniu nie ucierpią pracownicy.

W najnowszym wywiadzie dla portalu Bussiness Insider prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc zapewnia, że Grupa Azoty jest w stanie przetrwać bez fabryki w Puławach.

Grupa Azoty ma ponad 50 spółek rozmieszczonych na całym świecie. W Puławach kompleks produkuje min. nawozy azotowe, melaminę i kaprolaktam.

Nasi najwięksi konkurenci zamykają linie produkcyjne, ograniczają aktywność, bo w obecnych warunkach produkcja niektórych wyrobów chemicznych w UE po prostu się nie opłaca.

Dodał, że klimat dla tego sektora w Unii Europejskiej jest niekorzystny a nowe regulacje negatywnie wpływają na światową konkurencyjność

My mamy około 50 proc. udziału w rynku polskim. Tak więc blisko połowa polskiego rynku, i to wysoce konkurencyjna, jest poza naszą grupą

Prezes Grupy Azoty dodaje, że na rynku nigdy nie było monopolu.

Pod koniec ubiegłego roku Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie zawieszające cła na mocznik i amoniak, które trafiają na rynek unijny z krajów trzecich. Wyjątkiem jest Rosja i Białoruś. To mocno odbiło się na biznesie

Czytaj też: SG: Niemcy chcą przekazać Polsce ponad 1870 cudzoziemców

Czytaj też: Premier: Nie pozwolimy zamknąć polskiego górnictwa

Bussiness Insider, jb