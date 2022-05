Mennica Polska zbuduje światłowód między Europą a Bliskim Wschodem

Grupa Mennica Polska - za pośrednictwem spółki zależnej - podpisała umowę z firmą Alcatel Submarine Networks - częścią koncernu Nokia, której przedmiotem jest budowa podmorskiego światłowodu jako część planowanego systemu łączącego Europę z Bliskim Wchodem. Wartość umowy to 91,5 mln USD

Rosnący globalnie popyt na przepustowość i szybkość przesyłu danych, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia jego bezpieczeństwa wymaga ciągłego rozwoju infrastruktury światłowodowej, podano w informacji.

Dodała, że spółka chce zbudować nowy segment działalności, telekomunikacyjny, który w dłuższej perspektywie ma przynieść wymierne korzyści dla Grupy.

Analiza perspektyw długofalowego rozwoju branży, przy uwzględnieniu obecnie posiadanego przez Mennicę Polską know-how oraz ekspertyzy współpracujących z nią podmiotów, pozwoli zbudować w ramach Grupy Kapitałowej kolejny solidny filar biznesowy, podano także.

Dziś każdy kilometr światłowodu jest na wagę złota. My idziemy o krok dalej. Stworzymy optymalną trasę, która połączy Mediolan z Bliskim Wchodem. Będzie to najbezpieczniejsze i najszybsze połączenie, jakie do tej pory powstało w tej części globu. To nie jest biznes dla każdego - potrzebny jest kapitał, zasoby ludzkie oraz odpowiednie partnerstwa. My to mamy i chcemy to wykorzystać do rozwoju w zupełnie nowym obszarze działalności. Rynek przesyłu danych między Europą a Bliskim Wchodem rośnie o ok. 30% r/r, w związku czym podaż musi nadążyć za popytem. Dziś głównymi kreatorami tego rynku są globalni giganci jak Meta, Google czy Amazon i każdy z nich może być naszym potencjalnym klientem - wyjaśnił członek zarządu, dyrektor ds. Finansowych w Mennicy Polskiej Artur Jastrząb, cytowany w komunikacie.