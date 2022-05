Tusk znowu manipuluje. Ostra kontra premiera: "Dość kłamstw"

Panie Donald Tusk, dość kłamstw; pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku; prośba, aby Pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski - napisał w piątek w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do szefa PO.

„Panie Donald Tusk, dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037 roku. To nie premier z PiS spotykał się ze zbrodniarzem. Prośba, aby pan nie przeszkadzał w budowaniu silnej i suwerennej Polski” - napisał w piątek szef rządu na Twitterze.

Morawiecki odniósł się w ten sposób do środowej konferencji prasowej szefa PO. „Import rosyjskich produktów do Polski wzrósł w porównaniu między styczniem, a marcem o prawie 5 mld zł, Polska kupiła (w marcu) od Rosji towarów za 12 mld zł” - powiedział wówczas Tusk, powołując się na dane GUS, które - jak zaznaczył - zostały podane w środę.

„Każdego miesiąca od momentu, kiedy wybuchła wojna, od pierwszego dnia, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca rośnie sprzedaż rosyjskich produktów do Polski (…). Prawie 5 mld zł więcej Polska zapłaciła za rosyjskie produkty w marcu w porównaniu do stycznia (…). My zwiększamy radykalnie jako państwo, jako Polska import z Rosji, to jest rzecz naprawdę niebywała” - powiedział Tusk.

GUS udostępniła na swej stronie, w dziale „Obroty handlu zagranicznego według krajów”, dane według których w styczniu tego roku wartość importu z Rosji wyniosła 7 mld 598 mln 838 tys. 435 zł, w lutym - 9 mld 577 mln 48 tys. 403 zł, a w marcu - 12 mld 225 mln 983 tys. 542.

PAP/ as/