Czas na Tajwan. Polska chce wykorzystać potencjał współpracy

X polsko-tajwańskie forum gospodarcze, spotkania z przedstawicielami tajwańskiego biznesu, nauki i administracji, a także podpisanie porozumień o współpracy w zakresie badań, rozwoju oraz fora inwestycyjne w Tajpej i Kaohsiung – to główne punkty programu misji gospodarczej na Tajwanie z udziałem wiceministra Grzegorza Piechowiaka

Półprzewodniki, elektromobilność, wodór – rozwój tych sektorów ma służyć m.in. transformacji polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. W tych dziedzinach chcielibyśmy nawiązać ścisłą współpracę z Tajwanem - zadeklarował wiceminister Grzegorz Piechowiak. Polska jest krajem bezpiecznym a także nieprzerwanie pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji zagranicznych. Nasza gospodarka wielokrotnie udowodniła swoją siłę i stabilność. - dodał Pełnomocnik Rządu ds. Inwestycji Zagranicznych.

Wizyta w Tajpej zainicjowała współpracę m. in. w dziedzinie półprzewodników. Wspólne prace badawczo-rozwojowe będą prowadzone w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki. Na mocy porozumienia zawartego między Instytutem Techniki Przemysłowej ITRI a Centrum Łukasiewicz strony zobowiązały się do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących przyrządów półprzewodnikowych. Podpisano także porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym i tajwańskim parterem Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers’ Association.

Tajwan to światowy lider w produkcji półprzewodników, a Polska jest jednym z europejskich liderów produkcji części dla sektora motoryzacyjnego – to jeden z przykładów synergii i umocnienia wzajemnej współpracy, wyrażonej w podpisanym porozumieniu - powiedział wiceminister Grzegorz Piechowiak.

Wspólne prace będa prowadzić także Biuro ds. Substancji Chemicznych oraz Taiwan Accreditation Foundation, które podpisały porozumienie podczas wizyty w Tajpej.

Tajwan jest obecnie siódmym partnerem handlowym Polski w regionie Azji i Pacyfiku. W 2021 r. obroty handlowe osiągnęły ponad 2,6 mld USD, co oznacza wzrost o 33% rok do roku. W pierwszych dwóch miesiącach 2022 r. handel dwustronny wzrósł o prawie 50% w porównaniu z poprzednim rokiem. Z kolei tajwańskie firmy kontynuujące swoją działalność inwestycyjną w Polsce, utworzyły blisko 3 tysiące miejsc pracy.

W ramach Polsko-Tajwańskiego Forum Inwestycyjnego zaprezentowany został obustronny potencjał do współpracy w zakresie wysokich technologii. Rozwój sektora półprzewodników, elektromobilności oraz wodoru przyspieszy m.in. transformację polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0.

O możliwościach pogłębienia współpracy wiceminister Piechowiak rozmawiał także z wiceministrem gospodarki Chern-Chyi Chen, a także z szefem Narodowej Rady Rozwoju Ming-hsin Kung.

Mamy wiele wspólnych gospodarczych celów możliwych do zrealizowania. W perspektywie dwustronnej współpracy gospodarczej, naszym celem jest zwiększenie inwestycji i zrównoważonej wymiany handlowej, a także współpraca w dziedzinie elektromobilności i nowych technologii- podkreślał wiceminister Grzegorz Piechowiak.

W Yawan Startup Terrace w Kaohsiung wiceminister Piechowiak wziął także udział w otwarciu Polsko-Tajwańskiego Forum Inwestycyjnego. Było to pierwsze tego typu polsko-tajwańskie wydarzenie poza Tajpej.

Delegacja odbyła także szereg spotkań z czołowymi firmami tajwańskimi a także odwiedziła Park Naukowy Hsinchu, w którym działa ponad 400 firm high-tech, głównie z branży półprzewodnikowej, komputerowej, telekomunikacyjnej i optoelektronicznej. W trakcie rozmów poruszano kwestie wymiany doświadczeń, ale też przeniesienia na polski grunt dobrych praktyk tajwańskich i zwiększenia wymiany studentów i naukowców.

GOV/KG