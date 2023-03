Rekordowa liczba mieszkań oddanych w IV kw. 2022 r.

W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę 71,6 tys. mieszkań - poinformował w opublikowanym w środę raporcie Narodowy Bank Polski. Dodał, że to o blisko 24,3 proc. więcej niż w poprzednim kwartale.

„W ostatnim kwartale 2022 r. oddano do użytkowania w Polsce rekordowo wysoką liczbę mieszkań tj. 71,6 tys. (wzrost o ok. 24,3 proc. kw./kw. i ok. 1,4 proc. r/r), co było efektem aktywności deweloperów z ubiegłych lat” - przekazał NBP w raporcie „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2022 r.”.

Dodano, że liczba 60,5 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, była niższa od notowanej w poprzednich kwartałach o ok. 8,4 proc. kw./kw. i ok. 29,4 proc. w ujęciu rocznym.

Jak wskazano, rozpoczęto budowę 35,5 tys. mieszkań, czyli mniej o ok. 21,1 proc. kwartał do kwartału i mniej o blisko 41,8 proc. rok do roku. Według analityków NBP wolniej rosły koszty budowy mieszkań, czyli materiałów, robocizny, najmu sprzętu, co było związane z niższymi rozmiarami produkcji budowlano-montażowej.

Odnotowano też spadek zainteresowania zakupami terenów budowlanych oraz zmniejszenie ich cen.

