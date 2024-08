Rynek apteczny rośnie jak na drożdżach

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wzrosła o 16,9% r/r i wyniosła 4,52 mld zł w lipcu, wynika z danych PEX.

Sprzedaż na poziomie 4 515,7 mln zł

„Rynek apteczny w lipcu 2024 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4 515,7 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2023 wzrosła o 651,6 mln zł (+16,9%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 283,3 mln zł (+6,7%). Obrót statystycznej apteki w lipcu 2024 wyniósł 361 tys. zł, był to wzrost o 18,8% względem analogicznego okresu 2023 roku” - czytamy w raporcie.

Wzrost!

W porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku nastąpił wzrost wartości we wszystkich monitorowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1 356,5 mln zł i wzrosła o 213,6 mln zł (+18,7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 1 288,1 mln zł i wzrosła o 325,9 mln zł (+33,9%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1 829,5 mln zł i wzrosła o 112,5 mln zł (+6,6%), wskazano.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca również nastąpił wzrost wartości we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 83 mln zł (+6,5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 79,9 mln zł (+6,6%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 120,5 mln zł (+7,1%), podano także.

Produkty pełnopłatne hitem

Według PEX średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 30,5 zł i wzrosła o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2023 r. cena wzrosła o 7,9%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 34,2 zł (wzrost o 6,4% vs lipiec 2023), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 41,3 zł (wzrost o 23,1% vs lipiec 2023), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 23,9 zł (spadek o 0,9% vs lipiec 2023).

Ważne: Marża

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 26,2% i była wyższa o 4,5% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2023 r., a w porównaniu do czerwca marża wzrosła o 4,5%.

„W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość 1 171 mln zł, tj. o 35,2% więcej niż w analogicznym okresie 2023 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 74,1% i był wyższy o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 3,5 pkt proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku” - czytamy dalej w raporcie.

PEX jest polską firmą badawczo-doradczą. Specjalizuje się w usługach dla podmiotów działających w ramach szeroko rozumianego rynku ochrony zdrowia.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Eksport leci na głowę. Spadek obrotów towarowych

Myto w górę, przez Zielony Ład! Przewoźnicy załamani

Zbadali popularne oliwy z oliwek. Lepiej wylać, niż mieć

To pewne! W sklepach nie będzie jaj i innych towarów

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj:

isbnews, jb