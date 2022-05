Buda na Kongresie AGD: Polska to bezpieczne miejsce do inwestowania

Branża AGD mimo pandemii i wojny w Ukrainie świetnie znosi wszystkie napotykane trudności, notuje wzrost produkcji i dochodów ze sprzedaży swoich produktów. Mamy silną gospodarkę: inwestycje oraz miejsca pracy w naszym kraju nie są zagrożone – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, otwierając dzisiaj w Łodzi IV edycję Kongresu AGD

To największe tego rodzaju wydarzenie branży AGD w Europie. Organizatorami spotkania są Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD.

Branża AGD świetnie znosi wszystkie napotykane trudności. Pandemia nie spowodowała mniejszej produkcji w tym sektorze i jej konsumpcji. Pierwszy kwartał 2022 r. notuje wzrosty – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podczas Kongresu w Łodzi.

Minister podkreślił, że pomimo wojny w Ukrainie Polska jest bezpiecznym miejscem do inwestowania.

Inwestowanie w Polsce jest nadal tak samo bezpieczne, jak było dotychczas. Branża AGD cały czas się rozwija i z każdym rokiem liczba osób w niej zatrudnionych jest większa – powiedział szef MRiT. Jak zaznaczył:

W Polsce i Łódzkiej SSE mamy dobry klimat do inwestycji dla branży AGD. Przedsiębiorcy mogą tu zakładać firmy i korzystać z preferencji funkcjonowania SSE. Mamy silną gospodarkę: inwestycje oraz miejsca pracy w naszym kraju nie są zagrożone.

Branża AGD w Polsce

AGD to ważna branża dla polskiej gospodarki, a nasz kraj ma mocną pozycję lidera w jej produkcji. W polskich fabrykach produkujemy wyroby dostarczane do kilkudziesięciu krajów świata. Polskie firmy odpowiadają za blisko 40 proc. produkcji dużego AGD w Unii Europejskiej, co czyni nasz kraj liderem tego sektora w Unii.

Wzrost produkcji AGD w Polsce idzie w parze z dynamicznym rozwojem w dziedzinie usług wspólnych oraz badań i rozwoju. Przedsiębiorcy z branży AGD co roku inwestują w Polsce ok. miliarda zł w rozwój nowoczesnych linii produkcyjnych. Stawiają na automatyzację i cyfryzację oraz rozwój działów B+R i centrów biznesowych i zakupowych.

W 2021 r. produkcja tzw. dużego AGD w Polsce przekroczyła 30 mln sztuk, co jest wzrostem aż o 12 proc. w stosunku do wyniku z 2020 r. (27 mln sztuk). Branża w produkcji bezpośredniej oraz uwzględniając poddostawców materiałów i usług wokół całego łańcucha życia produktu zatrudnia ponad 100 tys. osób.

Wartość sprzedanych produktów AGD w 2021 r. przekroczyła 26 mld zł, a wartość eksportu dużego AGD wyniosła 24 miliardy złotych – to o 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sektor odgrywa ważną rolę w zielonej i cyfrowej transformacji, m.in. w dziedzinie energooszczędności, zagospodarowania odpadami, czy internetu rzeczy.

Branża AGD rozwija się z roku na rok, działając też prospołecznie. Firmy dbają o recykling w trakcie produkcji i zapewniają bardzo dobre warunki zatrudnienia i pracy. Dzięki producentom zagranicznym polscy dystrybutorzy odgrywają ważną rolę w łańcuchach dostaw – podkreślił minister Buda w swoim wystąpieniu otwierającym obrady Kongresu.

W 2021 r. branża zebrała rekordową ilość 280 tys. ton zużytego AGD – to ponad połowa masy wszystkich zbieranych w Polsce elektroodpadów. Do recyklingu trafiło ok. 90 proc.

IV Kongres AGD w Łodzi

W IV Kongresie AGD uczestniczy blisko 400 gości – najwięksi producenci sprzętu AGD, przedstawiciele rządu, poddostawcy, firmy z zaplecza logistycznego, technologicznego, startupy oraz eksperci wiodących uczelni wyższych i ośrodków badawczych. Obecni są także właściciele i szefowie wszystkich najważniejszych sieci dystrybucyjnych w Polsce.

Tematem dwudniowych dyskusji są kwestie dotyczące najważniejszych spraw związanych z działaniem firm z branży AGD i branż współpracujących, w tym ich strategia produkcyjna, dalsze inwestycje, zrównoważony rozwój i gospodarka obiegi zamkniętego. W tym kontekście jedną z głównych ról w dyskusji odgrywa pandemia oraz wojna w Ukrainie, która zachwiała stabilnością cen, energii oraz przerwaniem łańcuchów dostaw.

Tegoroczny Kongres AGD jest połączony z urodzinami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która obchodzi 25 lat działalności. Branża AGD odgrywa bardzo ważną rolę w łódzkiej gospodarce. Od początku istnienia Łódzkiej SSE na jej terenie zainwestowało ponad 50 firm związanych z tą branżą, w tym najwięksi światowi producenci.

MRiT/KG