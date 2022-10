Prof. Gertruda Uścińska laureatką nagrody POLSKI KOMPAS 2022

Laureatką nagrody POLSKI KOMPAS 2022 została profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

-Pani profesor, przez siedem lat realizuje konsekwentnie strategię digitalizacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, dzięki czemu świadczenia, zwolnienia, składki i tarcze w czasie lockdownów realizowane były bez zakłóceń. Dość wymienić takie narzędzia jak e-Składka, e-ZLA, e-Akta, EESSI (system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego w UE). ZUS wpisuje się tym samym w jeden z najważniejszych procesów transformacji - strategię budowy e-Państwa - podkreślił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl.

Według niego, to co zwróciło uwagę w ostatnich miesiącach, to ogromna praca wykonana z sukcesem w kontekście przyjęcia do systemu legalnych umów o pracę rzeszy uchodźców z Ukrainy.