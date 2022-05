Priorytety Lewicy? Żąda legalnych narkotyków, "wolnych konopii"

Politycy Lewicy ogłaszają, że wezmą udział w jutrzejszym Marszu Wyzwolenia Konopi. Domagają się, by każdy mógł mieć przy sobie 5 gramów marihuany, a także by każdy mógł uprawiać do czterech krzaków konopi - czytamy na portalu wPolityce.pl

Lewica będzie na Marszu Wyzwolenia Konopi — już jutro o 15:00 pod Kolumną Zygmunta w Warszawie! Niech połączy nas joint! — napisała na Twitterze posłanka Lewicy Beata Maciejewska, zamieszczając do tego nagranie z zaproszeniem na wspomniany marsz.

5 gramów, cztery krzaki. Parlamentarny zespół ds. legalizacji marihuany postuluje, aby każdy mógł dzisiaj mieć w Polsce 5 g na własny użytek i cztery krzaki w domu — mówi na nagraniu posłanka Lewicy.

wpolityce.pl/mt