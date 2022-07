Biedronka wprowadza limit sprzedaży cukru

Biedronka od 20 lipca wprowadza limit sprzedaży cukru do 10 kg na jeden paragon - poinformował portal Wirtualne Media

W ostatnich dniach klienci zwrócili uwagę na problemy z towarami w Biedronkach. Braki widać było między innymi w sklepach w Warszawie, okolicach czy w Łodzi. Najczęściej brakowało cukru, mleka, śmietany czy nabiału.

Wygląda na to, że kryzys rozkręca się, bowiem w środę sieć podjęła dość znaczący krok - reglamentację cukru. Oznacza to, iż pojedynczy klient będzie mógł kupić do 10 kilogramów na jeden paragon.

Od pewnego czasu obserwujemy, że w związku z malejącą dostępnością tego produktu na polskim rynku, niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości cukru. Na podstawie analizy paragonów można stwierdzić, że nabywcami są przedsiębiorcy, a nie gospodarstwa domowe. To najlepszy dowód atrakcyjności ceny cukru w sieci Biedronka – od 3,49 zł za kg w obecnej ofercie - jednak naszym celem jest zapewnienie jak największej dostępności tego produktu dla wszystkich klientów - informuje portal Wirtualnemedia.pl Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Wirtualne Media/KG