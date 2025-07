Rynek cukru na skraju katastrofy

Wyprodukowanie kilograma cukru kosztuje 2,52 zł, ale w sklepie można go kupić nawet po 1,49 zł. To znacznie poniżej kosztów produkcji i dystrybucji. Rynek może się załamać, a to oznacza protesty rolników - oceniła w poniedziałek „Gazeta Wyborcza”.

Regularna cena kilograma cukru w najtańszej sieci - jak zwróciła uwagę gazeta - to 2,99 zł, choć nie tak dawno był po 7 zł za kg. „Ale wcale nie trzeba kupować tego po 2,99 - większość supermarketów stosuje obecnie rozmaite promocje. I tak w jednym z nich przy kupnie 5 kg cukru można dostać kolejne pięć kilo gratis, co oznacza właśnie 1,49 zł za kilogram” - podano w artykule.

Rynek cukru jest zdestabilizowany

„Gazeta Wyborcza” podkreśliła, że obecnie cukrownie są w fatalnej sytuacji, bo by uwolnić magazyny pod tegoroczną produkcję, muszą wyprzedawać cukier z zeszłorocznych buraków po cenie poniżej kosztów produkcji. Dziennik przypomniał przy tym, że cukrownie zawierają z plantatorami buraków umowy skupu z określeniem ceny minimalnej na rok przed sezonem przerobowym - czyli teraz w sklepach mamy cukier z buraków skupionych jesienią 2024 r., za które cenę ustalono we wrześniu 2023 r.

„Dokładnie na miesiąc przed wyborami do parlamentu. Jak mówią znawcy, to była cena nadmuchana sztucznie - nie dość, że ceny skupu były wysokie z powodu pandemii i zerwania łańcuchów dostaw, to jeszcze politycy, by zyskać głosy rolników, dodatkowo je podbijali. Rolnikom zaproponowano cenę minimalną powyżej 50 euro za tonę buraków, a było też po 57 euro. Rok później obniżono ją już do 40 euro, a na tegoroczny skup zaproponowano po 30 euro, kiedy było już jasne, że rynek cukru jest zdestabilizowany” - dodano w tekście.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Triumfalny powrót sklepów osiedlowych

Brytyjska „Burza” potężniejsza od F-35?

Brukseli nie podoba się sukces PWPW

»»Nowy budżet unijny to zła informacja polskich rolników – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!