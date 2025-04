Koszyk zakupowy w Biedronce podrożał najmocniej

Na rynku detalicznym w Polsce w marcu odnotowano stabilizację cen podstawowych produktów spożywczych - wynika z raportu ASM SFA Koszyk Zakupowy. Średnia wartość koszyka, obejmującego najczęściej kupowane artykuły codziennego użytku, utrzymała się na poziomie z lutego i wyniosła 314 zł 83 gr.

Badanie objęło 13 największych sieci handlowych w Polsce. W ośmiu z nich ceny spadły w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w pięciu odnotowano wzrosty, jednak tylko dwie sieci zaoferowały koszyki zakupowe o wartości poniżej 300 zł.

Liderem najtańszych zakupów pozostało Auchan, gdzie średni koszt koszyka wyniósł 274 zł 11 gr, co oznacza spadek o prawie 3 zł w stosunku do lutego. Z kolei najdroższą ofertę oferowała sieć Netto, z koszykiem wartym średnio 339 zł 40 gr.

Z raportu wynika, że najtańsze produkty kupimy w sieciach hybrydowych (czyli tych prowadzących zarówno sprzedaż˙ online, jak i offline), gdzie średni koszt koszyka to 299 zł 15 gr. Najdroższe zakupy zrobimy natomiast w dark store’ach (wirtualne sklepy oferujące szybką dostawę do domu) – tam wartość koszyka przekroczyła 360 zł 90 gr.

Autorzy raportu przypomnieli, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w marcu 2025 roku inflacja w Polsce wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu do lutego ceny wzrosły o 0,2 proc.

Jak podano, największe zmiany cen odnotowano w sieciach Dino i Biedronka. W Dino średnia wartość koszyka spadła o 4,77 proc., podczas gdy w Biedronce wzrosła o niemal tyle samo – o 4,87 proc.

Analiza najtańszych cen produktów w badanych sieciach pokazuje, że minimalny koszt koszyka to 228 zł 28 gr – jest to kwota o 12 groszy niższa niż w lutym. Z kolei najwyższy możliwy koszt zakupów w oparciu o najwyższe ceny produktów wyniósł 385 zł 46 gr – o ponad 8 zł mniej niż miesiąc wcześniej. Różnica między najtańszym i najdroższym koszykiem wyniosła zatem 157 zł 18 gr i zmniejszyła się o 8 zł w stosunku do lutego.

Wśród 40 badanych produktów, największe wzrosty cen odnotowano w przypadku kawy – o 8,36 proc. oraz płynu do WC – 4,51 proc. Natomiast najmocniej potaniały pomidory bo o 5,4 proc., a makaron o 4,43 proc.

Marzec miesiącem stabilizacji cen

„Po miesiącach dynamicznych zmian cen, marzec 2025 przyniósł długo wyczekiwaną stabilizację na rynku detalicznym. Utrzymanie średniej wartości koszyka zakupowego poniżej 315 zł jest wyraźnym sygnałem, że sieci handlowe intensyfikują walkę o klienta – nie tylko poprzez szeroko zakrojone akcje promocyjne, ale również poprzez bardziej agresywną politykę cenową” - zwrócił uwagę cytowany w raporcie Kamil Kruk z ASM SFA.

„Jednocześnie nadal obserwujemy znaczną rozpiętość cenową pomiędzy najtańszymi a najdroższymi sklepami – różnica sięgająca aż 157 zł podkreśla, jak istotne są dziś świadome i racjonalne decyzje zakupowe konsumentów. W obecnych warunkach makroekonomicznych przestrzeń do wzrostu wydatków konsumpcyjnych pozostaje ograniczona” - dodał.

W raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego zestawu produktów, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły codziennego użytku - m.in.: nabiał, mięso, wędliny, ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe.

ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie analogicznych produktów - tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach, czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż˙ online, jak i offline.(PAP)

