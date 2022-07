Baerbock: Brak gazu w Niemczech może się skończyć rozruchami

Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock ostrzega, że jeśli zabraknie w kraju gazu, to może się to skończyć rozruchami. Kwestie niepokojów społecznych mogących w Niemczech wyniknąć z niedoborów gazu miały stanowić tło negocjacji z Kanadą, dotyczących naprawy turbiny do Nord Stream 1 - czytamy na portalu wp.pl

Ostatnio w Niemczech coraz częściej wyrażane są różne obawy związane ze wstrzymaniem przez Rosję dostaw gazu ziemnego, jak również z obietnicą ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream 1. Mimo, że w czwartek gaz z Rosji popłynął ponownie, przepływ surowca przez gazociąg wyniósł jedynie 30 proc. jego przepustowości.

Kwestie niepokojów społecznych mogących wyniknąć z niedoborów gazu miały, zdaniem minister spraw zagranicznych Niemiec, wpływ na przebieg negocjacji Niemiec i Kanady dotyczących remontu turbiny gazowej.

Kanadyjczycy powiedzieli, że mają wiele pytań. Powiedzieliśmy im więc, że możemy to zrozumieć, ale jeśli nie dostaniemy turbiny gazowej, to nie dostaniemy więcej gazu, a wtedy w ogóle nie będziemy mogli udzielić Ukrainie żadnego wsparcia, bo będziemy zajęci wewnątrzkrajowymi rozruchami - powiedziała cytowana przez portal Baerbock.

Baerbock podkreśla, że Niemcy potrzebują rosyjskiego gazu, a „gdyby go zabrakło”, możliwe są różne scenariusze.

wp.pl/mt