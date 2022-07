Służby Specjalne: na co liczy Kreml?

Rosyjska agresja koncentruje się w ostatnich dniach na wiązaniu sił ukraińskich ogniem. Kreml prowadzi celowe działania wymierzone w cywilów. Z kolei Ukraina koncentruje się na atakowaniu wartościowych celów wojskowych – poinformował Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

W ostatnich dniach aktywność rosyjskich wojsk atakujących Ukrainę koncentrowała się głównie na atakach rakietowych oraz ostrzałach artyleryjskich. Głównym celem Rosjan było wiązanie ogniem sił ukraińskich – ostrzały trwały wzdłuż całej linii styczności w Donbasie. Kreml wciąż atakował także ukraińskie obiekty infrastruktury krytycznej i obiekty cywilne. Rosja dalej wykorzystuje ostrzały i bombardowania do celowych ataków na ludność cywilną. Rosyjscy najeźdźcy próbują w ten sposób terroryzować społeczeństwo ukraińskie oraz złamać morale obrońców- poinformował Stanisław Żaryn.

Wojska Ukrainy kontynuują operację obronną, skupiając się na atakowaniu wartościowych celów wojskowych. W ostatnich dniach miały miejsce ataki na składy amunicji organizowane przez Rosjan na terenach okupowanych. Celem ukraińskich ataków jest paraliżowanie zaplecza logistycznego agresorów.

Kolejne informacje wskazują, że Rosjanie prowadzą dodatkowy werbunek do wojsk, które biorą udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Kreml więźniów i osoby przebywające w Rosji nielegalnie przymusza szantażem lub obietnicą abolicji do walki przeciwko Ukrainie. Coraz częściej na wojnę wysyła również przedstawicieli mniejszości etnicznych, mając świadomość, że większy udział etnicznych Rosjan w wojnie może skutkować napięciami społecznymi w Rosji.

Mimo wzajemnych ataków i masowego ostrzału prowadzonego przez siły rosyjskie każda ze stron utrzymuje swoje pozycje bojowe. Nie widać obecnie większych zmian w sytuacji na froncie. Mimo tego należy wskazać, że celem rosyjskim nadal pozostaje zniszczenie państwowości Ukrainy w jej obecnym kształcie. Nic nie wskazuje na to, by agresja Rosji miała się skończyć w najbliższym czasie.

Działania Kremla skupiają się nie tylko na atakach wojskowych, Rosja dalej wykorzystuje metody wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie oraz Zachodowi. W ramach działań przeciwko Ukrainie Rosja prowadzi ataki cybernetyczne, terror wymierzony w ludność cywilną, ale także działania mające na celu pogarszanie sytuacji gospodarczej Ukrainy, w tym działania niszczące gospodarkę rolną – informuje Stanisław Żaryn.

Widmo głodu jest przez Rosję wykorzystywane do dalszych nacisków na Zachód. Wśród celów Kremla jest również m.in. doprowadzenie do zatrzymania zaangażowania krajów NATO na rzecz Ukrainy oraz doprowadzenie do „normalizacji” według zasad Kremla współpracy między Rosją i Zachodem. Kreml liczy na powrót do współpracy gospodarczej i zniesienie sankcji nałożonych przez Zachód.

GOV/PR/RO