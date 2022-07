Premier: jesteśmy coraz bezpieczniejsi mimo działań Rosji

Jesteśmy coraz bardziej bezpieczni mimo agresywnych działań Rosji - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla „Gazety Olsztyńskiej”. Dodał, że na przesmyku suwalskim wzmacniana jest obecność polskiego wojska i wojsk sojuszniczych.

Zresztą całe NATO, najsilniejszy w historii sojusz militarny, którego jesteśmy członkiem, zdało sobie sprawę z zagrożenia ze strony Rosji i podjęło decyzję, że musi nastąpić umocnienie całej wschodniej flanki. Na północy wschodnią flankę będzie osłaniać teraz Finlandia, nowy członek NATO. I to jest bardzo dobra wiadomość również dla Polski. Jesteśmy coraz bardziej bezpieczni mimo agresywnych działań Rosji- wskazał premier.

Pytany o spotkanie z mieszkańcami Działdowa, na którym nie zabrakło trudnych pytań premier Morawiecki odpowiedział, że odebrał to spotkanie „fantastycznie”.

Bardzo się ucieszyłem, że pojawiły się bardzo różne pytania a także wielu oponentów Prawa i Sprawiedliwości. To spowodowało, że spotkanie było ciekawe. Również nasi oponenci, ludzie bliscy Platformie Obywatelskiej mogli swobodnie przedstawić swoje spojrzenie na Polskę. Starałem się odpowiedzieć na każde pytanie. Podobało mi się to, że właśnie w takim dialogu różnych opinii rozmawiamy o naszych polskich sprawach. Na tym właśnie polega demokracja! - podkreślił szef rządu.

Pytany o program wspomagający tereny popegeerowskie w ramach Polskiego Ładu ocenił, że to „program bezprecedensowy”.

Warmia i Mazury to region, który doświadczył ogromu krzywd związanych właśnie z traktowaniem terenów popegeerowskich. Takich gmin, w których wsie popegeerowskie zostały zostawione same sobie jest zresztą wiele w całej Polsce. Wiem, że te miejscowości zostały całkowicie pominięte na początku transformacji, a i potem nikt się nimi nie zajmował. Były wciskane w kąt, spychane na margines i przez to nie mogły rozwinąć skrzydeł- podkreślił.