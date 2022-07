Chiny zaczęły omijać Rosję. „Zero” inwestycji

Budowa nowych lub przebudowa istniejących dróg w Polsce Wschodniej będzie możliwa dzięki podpisanym we wtorek w Warszawie umowom w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 826 mln zł, z czego blisko 689 mln zł to unijne dofinansowanie.