Maląg: stopa bezrobocia w Polsce najniższa od 32 lat

Główny Urząd Statystyczny potwierdził szacunki MRiPS o historycznie niskim bezrobociu w Polsce. Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 4,9 proc. i była niższa o 0,2 proc. niż w maju. Tak dobrego wyniku nie odnotowano od 32 lat - przekazała PAP minister rodziny Marlena Maląg

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 4,9 proc. i w porównaniu do maja spadła o 0,2 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 818 tys. wobec 850,2 tys. osób w maju.

Główny Urząd Statystyczny potwierdził dziś szacunki MRiPS o historycznie niskim bezrobociu w Polsce. Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 4,9 proc. i była niższa o 0,2 proc. niż w maju. To wspaniałe informacje. Tak dobrego wyniku nie odnotowano w Polsce od 32 lat - wskazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Podkreśliła, że „praca daje poczucie godności, bezpieczeństwa, stabilizacji, możliwość realizacji swoich planów i ambicji”.

To niezmiernie ważne, by każda osoba, która chce podjąć zatrudnienie mogła znaleźć pracę. Cieszę się, że udało nam się ochronić miejsca pracy w czasie pandemii, a bezrobocie w Polsce spada nadal mimo niełatwej sytuacji geopolitycznej w naszej części świata. Kolejny raz udowadniamy, że nasz rząd potrafi szybko i adekwatnie reagować na trudne sytuacje, tak by w pierwszej kolejności ochronić polskie rodziny - dodała szefowa resortu rodziny.