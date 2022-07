Ropa ponownie drożeje! Mocny skok ceny

Ropa naftowa Brent w piątek ok. godz.18.30 drożeje na giełdzie w Londynie o 2,87 proc., do 104,75 dol. za baryłkę. W górę idą też notowania ropy naftowej WTI w Nowym Jorku - o 3,71 proc., do 100 dol. za baryłkę.

W czwartek na zamknięciu ropa naftowa Brent kosztowała 101,83 dol. za baryłkę, a ropa naftowa WTI 96,42 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

PAP/kp