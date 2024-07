Apel i pilne zwołanie RBN. Prezydent podjął decyzję

Prezydent Andrzej Duda zwołał na poniedziałek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wylotem polskiej delegacji na szczyt NATO do Waszyngtonu.

„Postanowiłem o zwołaniu na poniedziałek, na godz. 9 rano, przed naszym wylotem do Waszyngtonu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie będzie możliwość dokładnej wymiany myśli i idei, związanych z tym, co będzie omawiane na szczycie NATO od strony politycznej” - zapowiedział prezydent w czwartek w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy po odprawie z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i najważniejszymi dowódcami wojskowymi.

Prezydent wskazał, że na szczycie podejmowane będą m.in. decyzje dotyczące ulokowania Centrum w strukturach NATO; wyraził nadzieję, że będzie mogło ono uzyskać odpowiednie certyfikacje i rozpocząć pełną działalność na przestrzeni najbliższych dwóch lat, a w działalność JATEC będą mogły zaangażować się także inne państwa zaprzyjaźnione z NATO.

Prezydent wskazał, że czwartkowa narada dotyczyła przede wszystkim kwestii czysto wojskowych do omówienia przed szczytem. „Dotyczyło to zarówno kwestii logistycznych, jak i planistycznych - wytypowania, przemieszczania jednostek, realizacji planów ewentualnościowych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, kwestii zabezpieczenia i zapełnienia bazy magazynowej (…) Omawialiśmy te wszystkie kwestie z generałami, z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego i naszymi reprezentantami w strukturach wojskowych NATO” - zaznaczył.

To ten komponent militarny, bardzo zasadniczy, natomiast obok niego jest jeszcze komponent polityczny. Ten drugi będziemy analizowali przede wszystkim z naszymi koleżankami i kolegami ze świata z polityki - powiedział prezydent. Jak dodał, poświęcone temu będzie posiedzenie RBN.

Prezydent Andrzej Duda wysłał premierowi Donaldowi Tuskowi rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, a wicepremierowi, szefowi MON Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi przekazał je osobiście podczas czwartkowej narady w Bydgoszczy.

Podczas czwartkowego briefingu prezydent wskazał, że o przygotowanie rekomendacji do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego premier Donald Tusk zwrócił się do niego w marcu tego roku.

Mamy obecnie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, ale to strategia z 2018 roku, a więc może nie bardzo leciwa, ale sytuacja bezpieczeństwa w naszej części świat (…) zmieniła się bardzo zasadniczo - wskazał.

Prezydent przekazał, że nowe rekomendacje zostały przygotowane w BBN przy konsultacji z 60 ekspertami, a sam przeanalizował je „w szczegółach”. „Dzisiaj (rekomendacje) zostały wysłane do pana premiera Donalda Tuska, zgodnie z ustawą, a niezależnie od tego przed momentem przekazałem je do rąk wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniak-Kamysza” - powiedział prezydent, wyrażając nadzieję, że już wkrótce Polska będzie miała „zaktualizowany dokument”, który będzie odpowiadał jej potrzebom w zakresie bezpieczeństwa.

Podczas czwartkowej narady w Bydgoszczy prezydent Andrzej Duda przekazał Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi rekomendacje do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to całe państwo. To wszystkie dziedziny naszego państwa. To dokument, który musi być aktualizowany - mówił wicepremier.