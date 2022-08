Stambuł. Skontrolowano statek przewożący ukraińską kukurydzę

Zespół inspektorów zakończył inspekcję statku, który jako pierwszy od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę transportuje ukraińską kukurydzę z portu w Odessie - poinformowało w środę tureckie ministerstwo obrony

Pływający pod banderą Sierra Leone masowiec Razoni wkrótce pokona Bosfor i będzie kontynuować rejs do portu w libańskim Trypolisie. Ukraiński ambasador w Libanie poinformował, że w ciągu czterech do pięciu dni statek transportujący 26 tys. ton kukurydzy zawinie do portu.

Tureckie władze nie wykluczyły, że z ukraińskich portów będą mogły wypływać trzy statki dziennie zamiast jednego.

Razoni, pierwszy statek z ukraińskim zbożem, wypłynął w poniedziałek z portu w Odessie na mocy umowy o wznowieniu ukraińskiego eksportu.

Ukraina należy do największych eksporterów zbóż na świecie. W lipcu Ukraina i Rosja zawarły z Turcją i ONZ porozumienie dotyczące odblokowania eksportu zboża z Ukrainy, aby złagodzić globalny kryzys żywnościowy i obniżyć ceny towarów spożywczych, które wzrosły z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

PAP/mt