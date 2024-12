Druga rola floty cieni: czy to statki szpiegowskie?

Należący do rosyjskiej floty cieni tankowiec Eagle S podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla energetycznego w Zatoce Fińskiej był wcześniej wyposażony w sprzęt do szpiegowania okrętów i samolotów NATO - poinformowała brytyjska gazeta o tematyce morskiej „Lloyd’s List”, powołując się na źródło. Celnicy zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy ton paliwa, transportowanego z Rosji przez tankowiec Eagle S. Wszczęto też śledztwo w sprawie naruszenia sankcji UE – poinformowała w piątek fińska służba celna. Statek zatrzymany przez fińskie służby znajduje się obecnie na wodach Zatoki, około 15 km od półwyspu Porkkala, na zachód od Helsinek

Informatorem gazety była pragnąca zachować anonimowość osoba, która latem br. wykonywała usługi na statku Eagle S. Tankowiec miał wówczas problemy z zasilaniem w związku z podłączeniem zaawansowanego technologicznie sprzętu, nietypowego dla jednostek handlowych.

Sprzęt szpiegowski na pokładzie

Źródło przekazało, że na pokład wniesione zostały „ogromne walizki” oraz laptopy z klawiaturami w językach rosyjskim oraz tureckim. Sprzęt miał służyć do monitoringu ruchu morskiego i lotniczego państw NATO. Podobna aparatura do szpiegowania miała zostać umieszczona również na innym tankowcu z rosyjskiej floty cieni, Swiftsea Rider, pływającym pod banderą Hondurasu.

Według źródła tankowiec Eagle S miał w kanale La Manche zrzucić do morza „urządzenia przypominające czujniki„.

Gazeta „Lloyd’s List” napisała, że w czerwcu otrzymała 60 dokumentów z kontroli statku Eagle S, która wykazała liczne nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, w tym konserwacji. Na pokładzie zidentyfikowano osobę nie będącą marynarzem.

Funkcjonariusze fińskiej straży granicznej desantują się na pokład tankowca Eagle S / autor: PAP/EPA

Celnicy przejęli ładunek tankowca

Celnicy zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy ton paliwa, transportowanego z Rosji przez tankowiec Eagle S, podejrzewany o uszkodzenie podmorskiego kabla energetycznego EstLink 2 na Zatoce Fińskiej. Wszczęto też śledztwo w sprawie naruszenia sankcji UE – poinformowała w piątek fińska służba celna.

Przejęto około 35 tys. ton benzyny bezołowiowej, którą frachtowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, zatankował w rosyjskich portach w okolicach Petersburga. W momencie, gdy doszło do zerwania przesyłu energii magistralą EstLink 2, statek realizował kurs w stronę Egiptu.

Tankowiec będzie odholowany do miejsca czynności śledczych

Podejrzany o uszkodzenie podmorskiego kabla EstLink 2 tankowiec Eagle S, zatrzymany na Zatoce Fińskiej dla celów śledztwa, będzie odholowany na wschód w stronę portu w Porvoo – poinformowała w sobotę policja. Oeracji przesunięcia statku, rozpoczętej przed południem, uczestniczy kilka łodzi patrolowych oraz holownik.

Dotychczas tankowiec znajdował się na fińskich wodach niedaleko półwyspu Porkkala, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Helsinek. Kotwicowisko w pobliżu portu naftowego w Porvoo jest oddalone o około 100 km od poprzedniego miejsca. Nowa lokalizacja jest „lepsza dla prowadzenia dalszych czynności dochodzeniowych” – podkreślono w komunikacie.

Wokół przesuwanego tankowca na czas operacji wyznaczono wyizolowaną strefę w promieniu jednej mili morskiej. Z kolei nad wewnętrzną zatoką archipelagu Porvoo, gdzie będzie kontynuowane dochodzenie, obowiązuje do odwołania strefa zakazu lotów.

Zakończenie operacji przesunięcia statku planowane jest wczesny wieczór. Zakłada się, że tankowiec Eagle S może następnie pozostawać w Porvoo przez dłuższy czas. Około 20-osobowa załoga ma przebywać na pokładzie – przekazał komisarz Heikki Porola z helsińskiej policji.

Eagle S pływał dotąd między Turcją a Indiami

Według służby celnej jednostka wcześniej nie poruszała się po Zatoce Fińskiej, ale krążyła głównie między Turcją a Indiami, co z punktu widzenia kontroli przestrzegania sankcji jest „znaczącą informacją”. Zakłada się, że mający 220 metrów długości tankowiec wchodzi w skład tzw. rosyjskiej floty cieni, tj. starych statków nieobjętych ubezpieczeniem wystawionym przez zachodnie towarzystwo.

Licząca około 20 osób załoga tankowca to głównie obywatele Gruzji i Indii, którzy są przesłuchiwani przez policję. Statek zatrzymany przez fińskie służby znajduje się obecnie na wodach Zatoki, około 15 km od półwyspu Porkkala, na zachód od Helsinek. Podejrzewa się, że kabel uszkodzić mogła kotwica statku.

Rosyjskie „tankowce cieni”, nieobjęte zachodnim ubezpieczeniem, odgrywają istotną rolę w omijaniu sankcji nałożonych przez kraje G7. Transportują one rosyjską ropę do odbiorców w innych krajach, którzy są gotowi zapłacić Rosji więcej niż narzucona cena maksymalna - 60 dol. za baryłkę, co stanowi znaczące wsparcie dla rosyjskiej machiny wojennej na Ukrainie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sensacyjny zwrot w sprawie sprzedaży TVN. Nowy kupiec?

Monety z Polski idą na cały świat

Unijna dyrektywa, czyli paliwowy „strzał w stopę”

»»NIE PRZEGAP! Nowa akcja telewizji wPolsce24! Stały monitoring wzrostu cen w sklepach