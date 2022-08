Rosną wynagrodzenia w marketingu. Kto jest najbardziej poszukiwany?

Średnie wynagrodzenie w sprzedaży i marketingu wzrosło o niemal 30%. Którzy specjaliści są najbardziej poszukiwani?

Według 11.edycji Raportu Płacowego Antal średnie miesięczne wynagrodzenie w sprzedaży i marketingu wyniosło 13 804 zł brutto, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłego roku o 29%. Najbardziej rozchwytywani pracownicy notują niespotykane wcześniej wzrosty. Sprzedaż jest wrażliwa na sytuację rynkową – a obecne zawirowania, wojna na Ukrainie i wyzwania ekonomiczne przekładają się na rosnące ryzyko zmiany pracy. To ryzyko potencjalni kandydaci wyceniają, przekładając na znacznie wyższe niż do tej pory oczekiwania.

Dużo wyższe oczekiwania i dużo większe podwyżki

Specjalistom i menedżerom zależy szczególnie na zwiększeniu poziomu pensji podstawowej, aby była porównywalna do wcześniejszego wynagrodzenia całkowitego. Z drugiej strony pracodawcy wolą zatrudnić jednego bardzo dobrego kandydata niż dwóch z mniejszymi sukcesami. Dlatego widać znaczną dywersyfikację wynagrodzeń.

Zarobki w sprzedaży i marketingu na najbardziej poszukiwanych stanowiskach w latach w 2021-2022 (zł brutto)

Oczekiwania kandydatów w obszarze sprzedaży i marketingu wzrosły o 20-30%. Realizując projekty rekruterzy docierają głównie do kandydatów „pasywnych”, którzy nie szukają aktywnie nowych wyzwań zawodowych. Takie osoby wyceniają w ten sposób ryzyko zmiany pracy. Pojawiają się argumenty związane z niepewnością gospodarczą i polityczną. Na niepewnym rynku trudniejsze może być osiągnięcie dużych wolumenów sprzedaży i co za tym idzie - osiąganie wysokich prowizji. To skutkuje bardziej zachowawczym podejściem kandydatów. Najbardziej rozchwytywani pracownicy notują niespotykane wcześniej wzrosty. Jednocześnie niż demograficzny przy wysokim popycie determinuje silny wzrost płac na stanowiskach z niewielkim, nawet 3-letnim doświadczeniem - komentuje Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, dyrektor zespołu specjalizującego się w rekrutacji w obszarze sprzedaży i marketingu, Antal.

Kompetencje na wagę złota

W ostatnich latach mocno przyspieszył rozwój e-commercu. Przez szybki postęp sprzedaży online podczas pandemii firmy musiały w trybie pilnym dostosować wszelkie procesy związane ze sprzedażą w sieci, do zmieniającego się stylu życia. Wymagało to ogromnych nakładów pracy, modyfikacji systemów, wdrożenia innowacji, które były na razie odłożone na bok, a z dnia na dzień stały się priorytetem. Potrzebni byli, są i będą specjaliści, którzy z łatwością poruszają się w cyfrowym świecie i rozumieją zachodzące w nim zależności.

Eksperci e-commerce polegają na swojej wiedzy o grupie docelowej i umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmian w cyfrowym krajobrazie, aby skutecznie wykonywać swoje codzienne zadania. Do najbardziej pożądanych kompetencji wśród tych kandydatów należą: rozumienie strategii optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) i sposoby tworzenia skutecznych reklam dla różnych platform mediów społecznościowych w oparciu o ich algorytmy. Nie bez znaczenia jest również doświadczenie w korzystaniu z popularnych platform reklamowych, umiejętność krytycznego myślenia i odnajdywanie się w pracy zespołowej - wyjaśnia Maryla Aftanasiuk-Lisiecka, dyrektor zespołu specjalizującego się w rekrutacji w obszarze sprzedaży i marketingu, Antal.

Sukces sprzedaży w sieci zależy od pracy wielu osób o różnych kompetencjach. Dlatego obok specjalistów od e-commerce, digital managera czy traffic managera, odpowiedzialnego za monitorowanie ruchu na stronie internetowej, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. SEM i SEO. Ich zadaniem jest odpowiednie skonfigurowanie sklepu w przeglądarkach internetowych tak, aby zapewnić mu dobrą widoczność, wysoką pozycję i napływ organicznego ruchu. Na znaczeniu zyskuje stanowisko specjalisty ds. social media, czyli osoby, która w dodatkowym kanale komunikacji informuje m.in. o ofercie sklepu. To właśnie w serwisach społecznościowych coraz częściej tworzy się potrzebę nabycia konkretnego produktu.

Czytaj też: Wakacje kredytowe: Wiemy ile wniosków wpłynęło

Mat.Pras./KG