Ceny paliw w Polsce nadal spadają. Są najniższe w całej UE

- Od 4 tygodni ceny paliw w Polsce są najniższe w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi z 10 sierpnia 2022 r. opublikowanymi przez portal branżowy e-petrol za litr benzyny w Polsce zapłacimy obecnie średnio 6,86 zł. Za ten sam produkt, Bułgarzy muszą zapłacić o kilkadziesiąt groszy więcej bo aż 7,75 zł. Podobnie jest w Rumunii gdzie benzyna kosztuje 7,81 zł. Z kolei Słowacy i Czesi płacą za litr benzyny odpowiednio 8,51 zł i 8,47 zł. Nasi sąsiedzi drożej tankują również olej napędowy – kierowcy w Polsce za litr diesla zapłacą obecnie 7,13 zł, a w Rumuni 8,40 zł. W Łotwie czy Estonii to odpowiednio 8,39 zł i 8,65 zł

Należy przy tym pamiętać, że główne składniki cen paliw, czyli ropa naftowa, energia elektryczna i gaz wykorzystywane w produkcji, biododatki i logistyka są cenami rynkowymi i są na zbliżonym poziomie dla wszystkich producentów w regionie, niezależnie od poziomu średnich zarobków w danym kraju.

W tym tygodniu można zaobserwować, że ceny paliw w Polsce nadal spadają, na wielu stacjach Orlenu płacimy teraz za benzynę poniżej 7 zł. Trzeba pamiętać, że ceny podawane przez e-petrol nie uwzględniają obniżki na stacjach Orlen w wysokości 30 gr dla wszystkich użytkowników programu lojalnościowego Vitay i 40 gr dla użytkowników Karty Dużej Rodziny. Dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego.

O cenach paliw 1 sierpnia br. mówił również Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen podczas konferencji prasowej związanej z finalizacją fuzji Orlen-Lotos twierdząc: „Ta fuzja nas wzmocni i spowoduje liczne synergie, umocni nasze sojusze gospodarcze, ustabilizuje procesy inwestycyjne, poprawi nasze bezpieczeństwo. Z efektów tej fuzji będą mogli skorzystać wszyscy Polacy. Będą one widoczne dla kieszeni kierowców”. W mediach społecznościowych wskazywał z kolei, że korzyści dla bezpieczeństwa i portfeli Polaków można spodziewać się już „niebawem”:

To nie sprzedaż paliw jest głównym czynnikiem wpływającym na zysk Orlenu. Zgodnie z oficjalnym komunikatem spółki, blisko 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży za granicą. Co więcej zaledwie 8% zysku operacyjnego koncernu pochodzi ze sprzedaży na stacjach Orlen w Polsce. A mówimy tu nie tylko o sprzedaży paliw, ale też produktów pozapaliwowych, czyli na przykład popularnych hot-dogów.

Orlen inwestuje swoje zyski. Od 2018 r. do pierwszego kwartału 2022 r. spółka zainwestowała 35 mld zł, a w tym czasie jej zysk wyniósł łącznie 27 mld zł. Tylko w tym roku PKN Orlen zapowiedział, że wyda na inwestycje rekordowe 15 mld zł. Tylko w pierwszym półroczu Grupa Orlen zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 miliarda złotych, czyli niemal tyle ile wyniosły całe wydatki inwestycyjne tej Grupy w latach 2014-2015.

Zmiany cen paliw dotykają wszystkie kraje w Europie i na świecie. Jest to ewidentny koszt wojny. Od początku rosyjskiej agresji poszczególne kraje europejskie radykalnie ograniczają dostawy ropy naftowej i gotowych paliw (oleju napędowego) z tego kraju. Wprowadzane sankcje praktycznie go odetną. Do tego zapotrzebowanie na ropę i gotowe paliwa rośnie, co łącznie sprawiło, że od początku wojny notowania paliw (benzyna i diesel) na europejskich giełdach, z uwzględnieniem kursu dolara, wzrosły o 30-40 proc. A od początku tego roku wzrost wyniósł 55-70 proc.

Radykalne i oddolne obniżenie cen hurtowych w Polsce spowodowałoby wywiezienie paliw z Polski do innych krajów, gdzie paliwo jest droższe. Paliwo jest produktem regionalnym i jego import i eksport może odbywać się w ramach UE w sposób swobodny. W efekcie mogłoby dojść do sytuacji, w której zaczęłoby brakować paliw w Polsce. Taki scenariusz zadział się zresztą na Węgrzech, gdzie ceny paliw dla Węgrów zostały sztucznie obniżone przez rząd, a teraz jest problem z ich dostępnością.

Koncerny paliwowe nie zarabiają na Polakach – to mit! Według oficjalnych danych POPiHN (https://popihn.pl/struktura-cen-detalicznych-po-6-miesiacach-2022/) marże sprzedawców w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco spadły. Po 6 miesiącach 2022 roku marża na olej napędowy spadła o 100% (z 0,07 zł w 2021 do 0 zł w czerwcu br.) Z kolei marża stacji paliwowych na benzynę Eurosuper95 w czerwcu wyniosła 0,05 zł/l czyli prawie 65% mniej niż w 2021 roku (0,14 zł).

OFICJALNIE – FAKTY I MITY NA TEMAT CEN PALIW: https://www.orlen.pl/pl/fakty-i-mity-o-cenach-paliw

Orlen/KG