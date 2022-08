BNP Paribas BP: Nie planujemy podniesienia kapitału

Prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy przez BNP Paribas Bank Polska w krótkim okresie jest niskie, bank nie zamierza podniesienia kapitału. Liczba złożonych wniosków o udzielenie wakacji kredytowych jest zgodna z oczekiwaniami banku - poinformował Przemysław Gdański, prezes banku

„Sytuacja, którą mamy teraz powoduje, że prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy w krótkim okresie jest niesłychanie niskie (…) Uważamy, że powinniśmy płacić dywidendę akcjonariuszom, ale trudno powiedzieć kiedy będzie na to czas - powiedział Gdański. Po I półroczu zysk netto grupy BNP Paribas BP wyniósł 535,4 mln zł, czyli był 81 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Bank ocenia, że ma stabilny koszt ryzyka i dobrą jakość portfela kredytowego. Kwartalny koszt ryzyka wzrósł do 37 pb. z 36 pb. w I kwartale.

Sytuacja, jeśli chodzi o koszty ryzyka, jest pod kontrolą. Wierzymy w jakość naszego portfela kredytowego. Mimo nadchodzącego spowolnienia gospodarczego nie widzimy strukturalnych zagrożeń w naszym portfelu (…) Nasi klienci (korporacyjni - PAP) powinni poradzić sobie ze spowolnieniem gospodarczym i nie spodziewamy się materialnego wzrostów kosztów ryzyka związanego z tym portfelem- powiedział Gdański.

Ocenił, że nadchodzące kwartały będą wyzwaniem szczególnie dla klientów kredytów hipotecznych.

Jego zdaniem, niepewność dotycząca sytuacji geopolitycznej, spodziewane pogorszenie sytuacji makroekonomicznej oraz wdrażane regulacje w sektorze bankowym powodują, że trudno być optymistą w perspektywie kolejnych kwartałów.

Zwrócił uwagę na kwestię wakacji kredytowych - według Gdańskiego program ten negatywnie wpłynie na etykę wypełniania zobowiązań przez klientów banków.

(…) Pokazuje, że zobowiązania finansowe to coś, co nie zawsze musi być w uzgodnionych terminach umownych spłacane, bo może pojawić się zewnętrzna inicjatywa, która spowoduje, że one spłacane być nie muszą - powiedział Gdański.

BNP Paribas Bank Polska przyjął, że przy założeniu, że od 50 proc. do 65 proc. jego klientów uprawnionych do złożenia wniosku o zawieszenie skorzysta z tej możliwości, szacowany łączny negatywny wpływ na wynik Banku może wynieść od ok. 700 mln zł do ok. 915 mln zł. W wynikach III kwartału bank zaksięguje koszt 700 mln zł kosztów z tego tytułu.

Ilość złożonych wniosków jest zgodna z naszymi oczekiwaniami (…) Będziemy monitorować sytuację i w zależności rozwoju będziemy lub nie korygować to księgowanie - powiedział Gdański.

Podał, że rośnie liczba klientów zainteresowanych wsparciem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (221 wniosków tym roku).

Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 15,21 proc., a Tier1 jest na poziomie 10,98 proc.

„Nie planujemy podniesienia kapitału w przewidywalnym okresie” - powiedział Gdański.

Prezes podał, że ma nadzieję, iż reformę wskaźników referencyjnych uda się przeprowadzić w „bardziej rozsądnym” horyzoncie czasowym. Jego zdaniem, reforma stawek referencyjnych w założonym okresie jest niewykonalna, grozi „ogromnym chaosem na rynku finansowym”.

Takie rzeczy trzeba robić w sposób przemyślany, metodyczny, a okres, który pozostał do końca roku niewątpliwie na to nie pozwala” - powiedział Gdański.