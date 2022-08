Wojna trwa, ale McDonald's decyduje się na powrót

Pomimo faktu, że wojna na Ukrainie dalej trwa, sieć fast foodów zdecydowała się ponownie otworzyć swoje restauracje

W przeciągu paru najbliższych miesięcy, McDonald’s ma w planach wznowić swoją działalność na terenie Ukrainy. Jednocześnie, firma wcale nie ma zamiaru wrócić do Rosji, co jest nie tylko jednoznacznym gestem wsparcia wobec Ukrainy, ale i kolejnym zastrzykiem finansowym dla zniszczonego wojną kraju.

Wraz z wybuchem wojny w wyniku rosyjskiej agresji, McDonald’s zamknął swoje restauracje na terenie Ukrainy. Co jednak istotne, firma nie przestała wypłacać pensji żadnemu ze swoich ponad 10,000 pracowników na terenie całego kraju.

Teraz z kolei firma wraca i ma zamiar stopniowo otwierać swoje placówki. Pierwszym miejscem, gdzie zostanie wznowiona działalność, ma być Kijów. Następnie kolejne restauracje będą otwierane na terenie zachodniej Ukrainy, z daleka od obecnej linii frontu.

Prowadziliśmy długie rozmowy ze swoimi pracownikami, którzy wyrażali silną chęć powrotu do pracy i otworzenia ponownie naszych restauracji - oznajmił Paul Pomroy w imieniu McDonald’s.

Dlaczego jest to istotna informacja? Według różnych szacunków, gospodarka ukraińska skurczy się w wyniku rosyjskiej agresji aż o 35% w skali roku. Jest to olbrzymi cios w Ukrainę, która będzie potrzebowała ogromnych nakładów finansowych, by odbudować się po wojnie.

Inwestycje takich gigantów jak McDonald’s są jednym ze sposobów na naprawę gospodarki państwa. Przed wojną na terenie Ukrainy funkcjonowało 109 placówek i chociaż na dzień dzisiejszy nie wiadomo, ile z nich zostanie ponownie otwartych, tak już została zapowiedziana szeroka współpraca z podwykonawcami i dostawcami.

Co więcej, McDonald’s całkowicie wycofał się z Rosji. Obecnie działająca w ich miejsce sieć nie jest w stanie zapewnić swym restauracjom odpowiednich łańcuchów dostaw, przez co w menu brakuje…frytek.

Ważny jest także fakt, że otwarcie się McDonald’s na nowo stanowi istotny symbol. Jak mówią sami ukraińscy pracownicy, umożliwi im to chociaż pozornie na powrót do normalności, mimo dalej trwających działań wojennych.

Źródło: AP News