Nadciąga „kosmiczny” McDonald's

W USA sieć McDonald’s już na początku 2024 r. otworzy testowo kilka lokali pod nową marką CosMc’s z nowym logo, wystrojem i ofertą kulinarną. Czy „kosmiczna” oferta spod znaku UFO może się sprawdzić także nad Wisłą?

Na razie niewiele wiadomo, jak konkretnie będzie wyglądała nowa restauracja największej na świecie sieci fast foodów. W lipcu 2023 r. prezes i dyrektor generalny firmy Chris Kempczinski na konferencji prasowej zapowiedział tylko, że CosMc’s będzie miał „całe DNA McDonald’s, ale z własną osobowością”.

Zamiast łuków własne logo

Amerykańskie media biznesowe, m.in. foxbusiness.com uważnie śledzą budowę obiektów nowej sieci m.in. w Chicago, ale jej charakterystyczne elementy są jeszcze maskowane.

Wiadomo jednak, bo ujawnił to już prezes Chris Kempczinski, że w przeciwieństwie do tradycyjnych złotych łuków kojarzonych z McDonald’s, marka CosMc’s będzie miała własnątożsamość także w sferze wizualnej. Chodzi nowe logo i granatowo-żółtą kolorystykę w przeciwieństwie do słynnego czerwono-żółtego brandingu McDonald’s.

Według nieoficjalnych informacji CosMc’s będzie w USA miało ofertę głównie „na wynos” i tańszą od „zwykłych” restauracji sieci – przede wszystkim różnorodne napoje (kawa, mrożone herbaty, lemoniady oraz szeroka gama napojów energetycznych) oraz klasyczne dania sieci i desery.

Zaproszenie od kosmity

Nazwa marki nowych restauracji nie wzięła się znikąd - odwołuje się do tradycji sieci McDonald’s, bo nawiązuje do postaci sześciorękiego kosmity, która pojawiła się w kampanii reklamowej firmy z 1987 r. zatytułowanej „The Story of Cosmic”. W reklamie obcy przenosił się z kosmicznego statku na Ziemię po tym, jak dowiedział się o burgerach i frytkach z McDonald’s.

Restauracja McDonald’s w Warszawie - w klasycznym wydaniu / autor: Fratria

Portal wGospodarce.pl wysłał do McDonald’s Polska prośbę o więcej informacji na temat nowego projektu i pytanie, czy testowe restauracje sieci powstaną także w Polsce, ale do publikacji tego materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Sek, jb