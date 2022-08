O to jest walka! Produkcja w Polsce znacznie wyżej od Niemiec

Polska produkcja rozwija się szybciej niż niemiecka. Nasze przewagi konkurencyjne są nadal znaczące. Dlatego tak szybko jednak rośnie u nas poziom życia i doganiamy Zachód

Wygląda na to, że nasze przewagi konkurencyjne są nadal znaczące. Niższe ceny energii w Polsce niż za Odrą jeszcze to wzmocnią - pisze na Twitterze analityk i felietonista portalu wPolityce.pl Marek Budzisz publikując diagram, z którego wynika, iż Polska odnotowuje dużo większy wzrost produkcji niż Niemcy.

Wiele sukcesów Niemiec w ostatnich dziesięcioleciach można przypisać utrzymaniu kursu. Nawet ich dramaty były dramatami ciągłości – jak wtedy, gdy w 2015 roku Angela Merkel odmówiła zmiany polityki azylowej kraju w obliczu ogromnego napływu syryjskich uchodźców. – Wir schaffen das – powiedziała, przytrzymując otwarte drzwi – poradzimy sobie z tym. Często cytowana uwaga wyrażała współczucie i zaufanie, jednocześnie oferując wyborcom przenikliwe otuchy. Niemcy były wystarczająco silne i stabilne, by poradzić sobie z tym niezwykłym rozwojem. Będą korekty, ale bez głębokich zmian i poważnych kosztów - czytamy w „The Economist”.

Po agresji Rosji na Ukrainę Niemcy mają problem

Kryzys wywołany atakiem Rosji na Ukrainę w lutym br., to już zupełnie co innego. Olaf Scholz, który w grudniu ubiegłego roku zastąpił panią Merkel na czele koalicji socjaldemokratów, zielonych i liberałów, szybko pojął tę zmianę. Przemawiając zaledwie trzy dni po tym, jak rosyjskie czołgi przejechały przez granicę, ogłosił przybycie Zeitenwende – zmianę ducha czasu. Powiedział, że Niemcy będą wspierać Ukrainę do samego końca. Ukarałyby Rosję sankcjami i podniosłyby własną armię. Odwróciłyby swoją gotowość – częściowo politykę zaangażowania poprzez handel, częściowo oportunizm – do polegania na Rosji w kwestii nadmiernych ilości gazu ziemnego - podkreśla gazeta.

Od 2015 roku produkcja Niemiec spadła, podobnie jak w Japonii. Wyzwanie dla jego modelu przemysłowego jest wyraźnie widoczne. Czy nadal może się rozwijać? - pyta na Twitterze Christian Odendahl, niemiecki dziennikarz ekonomiczny, dodając link do artykułu w „The Economist” i diagram, z którego jasno wynika o wiele szybszy rozwój produkcji Polski niż Niemiec.

Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce od 2015 roku. Wygląda na to, że nasze przewagi konkurencyjne są nadal znaczące. Niższe ceny energii w Polsce niż za Odrą jeszcze to wzmocnią - komentuje wpis Odendahla polski analityk i przedsiębiorca Marek Budzisz, felietonista portalu wPolityce.pl.

wPolityce.pl, mw

