Prezydent Wrocławia: w wodach Odry nie ma rtęci

Wyniki badań wody pobranej z wrocławskich stawów parkowych i zbiorników wodnych nie wykazały obecności rtęci – poinformował w niedzielę prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Badania prowadzą wspólnie MPWiK i Politechnika Wrocławska.

W piątek prezydent Wrocławia zlecił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji przeprowadzenie wspólnie z Politechniką Wrocławską pilnych badań wody w jeziorach i stawach na terenie miasta. Badania objęły m.in. staw w ogrodzie botanicznym, staw Pilczycki, staw w parku Południowym, staw w parku Tołpy, stawy w Leśnicy, stawy na Stabłowicach, fosę miejską, Glinianki, Morskie Oko oraz ujścia Ślęzy, Oławy, Bystrzycy i Widawy.

Jak poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych, pierwsze wyniki nie wykazały obecności rtęci. „Wyniki, które niedawno otrzymałem mówią bardzo jednoznacznie, że nasza woda i wyniki z naszych ujęć nie wykazują żadnej rtęci. Czekamy jeszcze na wyniki badań mezytylenu. Te będą znane we wtorek” – przekazał Sutryk.

Prezydent Wrocławia ponownie zapewnił, że woda, która dostarczana jest do kranów jest bezpieczna.

„Woda, którą uzdatniamy pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, a nie z Odry. Zanim trafi do kranów przechodzi 10 różnych procesów oczyszczania, a nasze laboratorium w ciągu roku pobiera 10 tys. próbek i wykonuje 100 tys. analiz wody” – powiedział.

W niedzielę śnięte ryby zaobserwowano na terenie stawu we wrocławskim Parku Szczytnickim. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu poinformował, że przeprowadzony został monitoring wszystkich zbiorników. „Martwe ryby, które wcześniej zaobserwowano zostały już wyłowione przez straż pożarną. Policja zabezpieczyła teren i pobrała próbki wody do badań. W pozostałych zbiornikach nie stwierdzono nic niepokojącego” – przekazał ZZM. Jak poinformował PAP dyżurny wojewódzkiej straży pożarnej we Wrocławiu, ze stawu wyłowiono 50 kg śniętych ryb.

Zarząd Zieleni Miejskiej zapewnił, że zbiorniki w parku, jak również inne potencjalne miejsca, z których może pochodzić woda z Odry, będą pod stałą obserwacją.

Nadal trwa także akcja usuwania martwych ryb z zalewu Bajkał niedaleko Wrocławia. W niedzielę strażacy i żołnierze WOT wyłowili tam z wody ok. 380 kg śniętych ryb. W sobotę było to 350 kg.

Agata Tomczyńska (PAP), sek