Podatności w mechanizmie płatności mobilnych Xiaomi

Luki bezpieczeństwa w mechanizmie płatności mobilnych Xiaomi! Hakerzy mogli dokonywać fałszywych transakcji

Smartfony Xiaomi oparte o chipy MediaTek, posiadają błędy bezpieczeństwa w systemach płatności, a zidentyfikowane luki mogą pozwolić na dokonywanie fałszywych płatności oraz wyłączenie systemu płatności bezpośrednio z nieuprzywilejowanych aplikacji Androida, odkryli analitycy bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research.

Płatności mobilne stały się bardzo popularną i powszechną formą płatności na całym świecie. Używamy ich codziennie, odsuwając na bok wątpliwości i niepewność. Według najnowszych danych portalu Statistica, w 2021 r. dwie trzecie światowych płatności mobilnych przypadło na Daleki Wschód i Chiny. To około 4 miliardy dolarów w transakcjach w portfelu mobilnym. Tak ogromna kwota z pewnością przyciąga uwagę hakerów.

Eksperci bezpieczeństwa cybernetycznego z Check Point Research przeanalizowali system płatności wbudowany w smartfony Xiaomi zasilane chipami MediaTek, które są bardzo popularne przede wszystkim w Chinach. Ich badanie zaskutkowało wykryciem luk bezpieczeństwa, które umożliwiają fałszowanie pakietów płatności lub bezpośrednie wyłączanie systemu płatności z nieuprzywilejowanej aplikacji na Androida. W konsekwencji dokonywane płatności mogą nie zostać rozliczone, a środki zostać przesłane wprost na konto cyberprzestępcy.

Zaufane środowisko wykonawcze (TEE) od wielu lat jest integralną częścią urządzeń mobilnych. Jego głównym celem jest przetwarzanie i przechowywanie poufnych informacji bezpieczeństwa, takich jak klucze kryptograficzne i odciski palców. Telefony Xiaomi oparte o chip MediaTek wykorzystują architekturę „Kinibi” TEE, która tworzy oddzielną wirtualną strukturę do przechowywania kluczy bezpieczeństwa wymaganych do podpisywania transakcji. Przeznaczona jest do uruchamiania zaufanych aplikacji, takich jak „thhadmin”, które są odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem, w tym wbudowaną platformą płatności mobilnych „Tencent Soter”. Zapewnia ona interfejs API dla aplikacji innych firm w celu integracji funkcji płatności.

Specjaliści Check Point Research znaleźli lukę w zaufanym formacie aplikacji, z którego korzysta Xiaomi, a polega ona na braku kontroli wersji oprogramowania. Umożliwia to atak typu downgrade, co oznacza, że podmiot atakujący może zastąpić nowszą, bezpieczniejszą aplikację wersją starszą, podatną na ataki. Eksperci wskazują na dwa potencjalne sposoby ataku na zaufany kod:

Z nieuprzywilejowanej aplikacji na Androida: Użytkownik instaluje złośliwą aplikację i uruchamia ją. Aplikacja wyodrębnia klucze i wysyła fałszywy pakiet płatności, aby ukraść pieniądze.

Jeśli atakujący ma w rękach urządzenia docelowe: Atakujący rootuje urządzenie, obniża poziom środowiska zaufanego, a następnie uruchamia kod, aby utworzyć fałszywy pakiet płatności bez aplikacji.

Odkryliśmy zestaw luk, które mogą pozwolić na fałszowanie pakietów płatności lub wyłączenie systemu płatności bezpośrednio z nieuprzywilejowanej aplikacji na Androida. Udało nam się włamać do WeChat Pay. Natychmiast ujawniliśmy nasze ustalenia Xiaomi, które szybko pracowało nad wydaniem poprawki – mówi Slava Makkaveev, badacz ds. bezpieczeństwa z Check Point Software.

Luka, którą Xiaomi przypisała CVE-2020-14125, całkowicie narusza platformę Tencent Soter, umożliwiając nieautoryzowanemu użytkownikowi podpisywanie fałszywych pakietów płatności. Eksperci zalecają użytkownikom telefonów komórkowych, aby zawsze aktualizowali system operacyjny swojego telefonu do najnowszej wersji.

Czytaj też: Spam i niezaufane adresy największym zagrożeniem dla Androidów

Mat.Pras./KG