Stany Zjednoczone stawiają na atom

W obliczu rosnących cen energii i groźby kryzysu energetycznego, najnowsza ustawa, podpisana przez Joe Bidena, stawia między innymi na atom

Podpisana przez prezydenta USA ustawa Inflation Reduction Act zawiera wiele rozwiązań, mających, zgodnie z nazwą, zwalczyć inflację, a jednocześnie zadbać o zwiększenie jakości części usług publicznych. Zwiększone zostaną nakłady na służbę zdrowia, a jednocześnie opodatkowane zostaną nowym, 15% podatkiem największe korporacje. To, co obudziło radość wśród środowisk zajmujących się energetyką jądrową, jest przekazanie 370 mld dolarów na rozbudowę sektora energetycznego. Jest to znacząca suma, a w ustawie energia jądrowa została uznana za jeden z filarów budowy bezpieczeństwa energetycznego.

Inwestycje oraz zwolnienia podatkowe zarówno dla istniejących już elektrowni, jak i tych bardziej zaawansowanych, dopiero powstających reaktorów, HALEU [nisko wzbogacany uran] oraz produkcji wodoru sprawiają, że energia jądrowa będzie istotną składową miksu energetycznego, wraz z energią wiatrową i solarną – oznajmiła Maria Korsnick, prezes Nuclear Energy Institute.

Rosnące ceny gazu i ropy naftowej uderzyły również w gospodarkę amerykańską, która jest obecnie w fazie technicznej recesji. Ceny energii nie napawają optymizmem, a są kluczowe dla utrzymania prężnego przemysłu, zwłaszcza o wysokim stopniu zaawansowania, jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Inwestycje w nowe źródła energii mają temu zapobiec. Pytanie, czy nie są one spóźnione oraz kiedy przyniosą oczekiwany efekt? W czerwcu inflacja w Stanach Zjednoczonych wyniosła 9,1%, co jest rekordem niewidzianym od roku 1981. Inflation Reduction Act ma szansę to zmienić, aczkolwiek z pewnością nie obejdzie się bez przeszkód. Ironicznie, w pierwszym okresie po wdrożeniu ustawy w życie istnieje ryzyko, że inflacja jeszcze wzrośnie, z uwagi na zwiększenie ilości pieniędzy w obrocie.

Niewątpliwie jednak, ustawa została przyjęta przez środowiska energetyczne z entuzjazmem. Uznanie energii atomowej za równie istotną co energia słoneczna i wiatrowa jest ważnym krokiem w stronę budowania rozwijającego się, a przy tym ekologicznego sektora energetycznego.

