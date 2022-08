Pożary we Francji. Von der Leyen: postawa Polski wzorcowa

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podziękowała w niedzielę siedmiu krajom - w tym Polsce - za pomoc udzielaną Francji w walce z pożarami lasów

Europa całym sercem jest z Francją i Francuzami w obliczu szalejących pożarów. Za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności UE wysłała samoloty, ciężarówki i ponad 400 strażaków. Dziękuję Austrii, Niemcom, Grecji, Włochom, Polsce, Rumunii i Szwecji za wzorową solidarność - napisała von der Leyen na Twitterze.

Polscy strażacy wspomogli Francuzów w walce z płonącymi lasami. Dogaszali m.in. zarzewia ognia i bronili lokalnych miejscowości przed ponownym rozwojem pożaru – informował w rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Sytuacja we Francji była szczególna, pożary schodziły pod glebę i trzeba dużo kopać, żeby dostać się do ich zarzewi i zalać je. Są tam podłoża podobne do torfowych. Ogień przechodzi pod ziemią. Nie widać go na powierzchni, a naraz 100 metrów dalej, a nawet kilometr wychodzi i znów jest duży pożar – wyjaśniał Kierzkowski.

w okolice Bordeaux płonęło prawie 1000 ha lasów. W wysłanej z Polski grupie ratowniczej było 146 strażaków i 49 samochodów gaśniczych z województw: zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego, w tym dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (dwa moduły GFFFV).

W krajach Unii Europejskiej pożary zniszczyły od początku tego roku ponad 517 tysięcy hektarów terenów, podczas gdy w zeszłym roku było to 470 tys.

mt/PAP