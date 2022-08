Kto projektuje największe lotnisko i sieć kolejową w Polsce?

Mogłoby się wydawać, że polska infrastruktura opiera się przede wszystkim na budowie nowych dróg, jednak od paru lat jednym z czołowych tematów w branży jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. I nie bez powodu – planowanie portu lotniczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym siecią 2000 km linii kolejowych wymaga szerokiego zaplecza eksperckich usług wielu specjalności

Co łączy zrównoważone budownictwo, logistykę transportową i cyfrowe projektowanie? Wydaje się, że tak odległe wątki nie mogą mieć wspólnego mianownika, jednak okazuje się, że spotykają się w jednym miejscu – spółce CPK. Projekt zakrojony na tak szeroką skalę potrzebuje wielu zróżnicowanych elementów, a tymi są właśnie eksperci o szerokim, często wysoko specjalistycznym doświadczeniu.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny prowadzi prace nad systemem transportowym obejmującym nowe centralne lotnisko, zlokalizowane niecałe 40 km na zachód od Warszawy oraz sieć ok. 2000 km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości. Od początku prac spółka skupia się na tych dwóch aspektach oraz projektach towarzyszących, takich jak rozbudowa dróg czy zagospodarowanie terenu wokół lotniska – Portu Solidarność.

Program Kolejowy CPK to największa i najbardziej prestiżowa inwestycja przygotowywana we współczesnej Polsce. Na głównych kierunkach międzymiastowych przejdziemy z kolei konwencjonalnych ku kolejom dużych prędkości. Przy projekcie pracuje kilkuset ekspertów z różnych branż. Pracując zespołowo jesteśmy w stanie wzajemnie się uzupełniać i uczymy się od siebie nawzajem – mówi dr Joanna Archutowska, koordynator ds. analiz ekonomicznych w pionie kolejowym CPK.

Joanna Archutowska jest doktorem nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika infrastruktury transportowej i ekonomika transportu. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Coachingu i Mentoringu przy SWPS. Wraz ze swoim zespołem odpowiada za szacunki społeczno-ekonomiczne linii kolejowych CPK oraz koncepcję przewozów towarowych na liniach CPK. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przygotowała model analizy kosztów i korzyści dedykowany Programowi Kolejowemu CPK (Model AKK CPK).

Dzieli się swoją wiedzą jako adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Katedrze Logistyki. Ponadto jest ekspertem CINEA, oceniającym AKK we wnioskach składanych do funduszu CEF. W Centrum Unijnych Projektów Transportowych zbudowała i przez pięć lat kierowała zespołem specjalizującym się w weryfikacji wniosków o dofinansowanie unijne w zakresie AKK. Posiada też prawie 30-letnie doświadczenie doradcze w branży TSL - zarówno na rzecz instytucji publicznych, jak i operatorów logistycznych.

Biura w pionie kolejowym skupiają specjalistów z wielu branż – projektantów branży torowej, analityków ruchu kolejowego czy ekspertów specjalizujących się w tematyce środowiskowej. Również w tej części spółki swoją pracę w CPK rozpoczął Michał Latała, kiedyś projektant infrastruktury liniowej, obecnie ekspert do spraw cyfrowego zarządzania projektowaniem i cyfrowego modelowania, czyli tak zwanego BIM (ang. Building Information Management/Modelling), zarządzający zespołem specjalistów w tej dziedzinie w spółce. Jak sam mówi, wprowadzenie tego sposobu prowadzenia projektu było czymś nowatorskim, ale jak się okazało – CPK wydaje się wyprzedzać realia rynku infrastrukturalnego.

Nie ma w Polsce projektów na taką skalę prowadzonych przy użyciu metodyki BIM – w zakresie dotyczącym zamówień publicznych – podkreśla Latała. – Przyznam, że byłem zaskoczony, gdy mój zespół specjalistów od cyfrowego zarządzania stał się w tej kwestii wsparciem dla naszych wykonawców. Jednak to bardzo cieszy, że inne firmy uczą się od nas i czerpią z naszej praktyki nowoczesne rozwiązania, wprowadzając je w swoich organizacjach.

Równie doświadczeni i wyspecjalizowani eksperci działają w pionie lotniskowym – jednym z nich jest Emil Szafnicki pracujący m.in. nad planowaniem obiektów cargo, które powstaną w ramach Portu Solidarność, także przy tworzeniu najważniejszego dokumentu dla lotniska, czyli Master Planu. Szafnicki posiada doświadczenie w zarządzaniu działałem lotniczym i agencją celną. Ma również wiedzę i wieloletnie doświadczenie w planowaniu i kompleksowej organizacji transportu lotniczego.

Razem z nim przy tworzeniu Master Planu pracuje m.in. Robert Szymczak, który specjalizuje się w tematach związanych z prognozami ruchu, przepustowością czy analizami symulacyjnymi. Robert posiada międzynarodowe doświadczenie w planowaniu rozwoju portów lotniczych. W przeszłości pracował między innymi przy projekcie greenfieldowego lotniska Western Sydney o przepustowości 80 mln pasażerów rocznie, a także przy koncepcji rozbudowy lotniska Harbin Taiping do układu z 4 drogami startowymi o łącznej przepustowości 100 mln pasażerów rocznie. Poza pracą zawodową, Robert realizuje swoją pasję do lotnictwa przez fotografowanie samolotów (tzw. plane spotting), a także pracę naukową na Politechnice Warszawskiej.

Jednak CPK to nie tylko lotnisko i kolej, ale również to, co je spaja, czyli skuteczna i rzetelnie opracowana strategia. Spółka dysponuje gronem specjalistów, których zadaniem jest bieżąca analiza środowiska biznesowego i dostosowywanie działań spółki do wyzwań współczesnej gospodarki, w tym zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest Mateusz Cyrzan, analityk biznesowy doświadczony w tworzeniu strategii, analizie otoczenia rynkowego czy wsparciu innych zespołów w zakresie badawczo-analitycznym.

W przestrzeni publicznej można napotkać niesprawiedliwe opinie, podważające sens budowy CPK, ale mogę zapewnić, że decyzje dotyczące realizacji projektu są przemyślane i poparte analizami opracowywanymi zarówno wewnętrznie, jaki i przez podmioty zewnętrzne – podkreśla Mateusz Cyrzan. – CPK stawia na zrównoważony rozwój i właśnie tutaj chcę wykorzystać swoje doświadczenie. To dzięki sumiennym analizom zmieniającego się otoczenia rynkowego i regulacyjnego podjęliśmy decyzję o pozyskaniu certyfikatów zrównoważonego budownictwa i infrastruktury – BREEAM i CEEQUEL.

W tym tekście zaprezentowaliśmy sylwetki zaledwie kilku z szerokiego grona ekspertów zatrudnionych do budowy CPK. W kolejnych artykułach będziemy ukazywać kolejnych przedstawicieli spółki, która odpowiada za realizację największej inwestycji infrastrukturalnej w historii Polski.