Prezydent w Kaliszu: CPK tu wróci!

Prezydent Karol Nawrocki zgodnie z obietnicami przyjechał do Kalisza (woj. wielkopolskie) i w obecności mieszkańców miasta podpisał projekt stanowiący jego pierwszą inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji CPK w pierwotnym wariancie.

Prezydent Karol Nawrocki podczas orędzia, które wygłosił w trakcie środowego Zgromadzenia Narodowego, zadeklarował, że będzie konsekwentny i zdeterminowany w realizacji Planu 21, który przedstawił w kampanii wyborczej. Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby polskie państwo było miejscem rozwoju, wielkich przełomowych projektów, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, polskie drogi i polskie porty.

W sposób szczególny wyróżnił CPK i zapowiedział, że w czwartek złoży projekt dotyczący powrotu do jego „tradycyjnego kształtu”, tak byśmy – jak mówił – „znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać”.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas wizyty w Kaliszu, przemawia na rynku po podpisaniu inicjatywy ustawodawczej o CPK / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

Obywatelski bunt w obronie CPK

Wierzę głęboko, że uda nam się wyłączyć rozwój, bezpieczeństwo i problemy demograficzne Polski z codziennego zgiełku politycznego - powiedział w czwartek w Kaliszu prezydent Karol Nawrocki. Jako przykład podał współpracę Pauliny Matysiak (Razem) i Marcina Horały (PiS) w ramach ruchu „Tak dla rozwoju”.

Przemawiając w Kaliszu prezydent Karol Nawrocki ocenił, że „zniszczenie projektu CPK przez obecną koalicję rządową wywołało obywatelski bunt”, który zaowocował projektem budowy portu, pod którym podpisało się ponad 200 tys. osób. Przywitał obecnych na spotkaniu z mieszkańcami działaczy lobbujących na rzecz CPK, m.in. prezesa stowarzyszenia „Tak dla CPK” Macieja Wilka, byłego pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały (PiS) i posłanki Pauliny Matysiak (Razem), którzy w ubiegłym roku zainicjowali powołanie ruchu społecznego „Tak dla rozwoju”.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C-L) podczas wizyty w Kaliszu. Przemawia Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia #TakDlaCPK / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

To pokazuje ścieżkę zadań wobec spraw, które są ważne dla Polek i Polaków. Tak, my jako naród musimy w wielu rzeczach umieć ze sobą dyskutować. Mimo tego, że pani poseł zapewne głosuje w wielu głosowaniach inaczej niż koleżanki i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, mimo że pewnie z panią poseł w wielu sprawach i ja bym się nie zgodził, a pani poseł ze mną, to są rzeczy, które nas łączą. I naprawdę wierzę głęboko, że uda nam się wyłączyć rozwój, bezpieczeństwo i problemy demograficzne Polski z codziennego zgiełku politycznego - powiedział prezydent, zwracając się w kierunku posłanki Matysiak.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C-L) podczas wizyty w Kaliszu. Przemawia posłanka Paulina Matysiak z partii Razem, zaangażowana w ruch #TakDlaCPK / autor: PAP/Tomasz Wojtasik

Ja swoją rolę jako prezydent Polski widzę także jako motywację rządu do ciężkiej pracy. Dlatego w ustawie jest wprost zapisane, że wszystkie prace powinny się zakończyć zgodnie z tym, co zostało przyjęte - do końca roku 2031, a rok 2032 powinien być końcem tego projektu, na który czekamy - dodał Nawrocki.

Jak okrojono projekt CPK, wyłączając z niego Kalisz

W 2022 r. w ramach konsultacji społecznych ustalony został przebieg KDP przez stację w Kaliszu, z wykorzystaniem istniejącej już w mieście infrastruktury. W marcu tego roku CPK poinformował o zmianie tych planów. Obok miasta ma powstać tzw. bypass, który umożliwi najszybszym pociągom ominięcie Kalisza bez zatrzymywania się w mieście.

Zdaniem CPK nowy wariant trasy zakłada najmniejszą ingerencję w istniejącą zabudowę. Przeciwko takiemu przebiegowi protestują mieszkańcy i władze Kalisza; ich zdaniem miasto w wyniku budowy zostanie podzielone, a 40 rodzin będzie musiało być wysiedlonych.

Podczas kampanii wyborczej Karol Nawrocki zapowiedział powrót do oryginalnego projektu CPK. „Dostarczymy najwyższej klasy połączenia kolejowe Kaliszowi i dziesiątkom polskich średnich miast” – zadeklarował w jednym z wyborczych spotów.

PAP, sek

