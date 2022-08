Morawiecki: gazociąg między Polską a Słowacją wzmacnia bezpieczeństwo

Gazociąg miedzy Polską a Słowacją, który uruchamiamy, jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki w Strachocinie na Podkarpaciu.

W piątek w Strachocinie odbyła się uroczystość uruchomienia połączenia gazowego Polska-Słowacja.

Gazociąg miedzy Polską a Słowacją jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami. To także inwestycja Trójmorza, państw Europy centralnej, które w ten sposób konstruują swoje bezpieczeństw – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Podziękował premierowi Słowacji Eduardowi Hegerowi za osobiste zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa opartą o system północ-południe, a nie wschód-zachód i uzależnienie od Rosji”.

To jest gazociąg pokoju, to jest gazociąg bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do tego, który był budowany przez Niemcy i Rosję, ze wsparciem innych krajów, czyli Nord Stream I i II, który był gazociągiem wojny – dodał premier Mateusz Morawiecki.

Połączenie gazowe Polska-Słowacja daje perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki poinformował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, dzięki otwieranemu połączeniu gaz może trafić do Polski z Algierii, przez Włochy i Słowację, lub z północy, z Norwegii czy z innych kierunków, przez Polskę do Słowacji.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że dzięki podpisanym ze Stanami Zjednoczonymi kontraktom mamy szansę na niższe ceny za gaz, ponieważ kontrakty te były podpisywane dwa-trzy lata temu.

Premier przypomniał, że obecnie cena gazu osiągnęła kolejny historyczny rekord - ponad 310 euro za MWh.

To dowód bankructwa polityki niemieckiej kupowania tak zwanego taniego gazu z Rosji - podkreślił szef rządu.

Ten gazociąg Polska-Słowacja i dalej ze Słowacji do Austrii na wschód do Ukrainy, ale także Rumunia-Węgry, i podłączenie tego gazociągu z kolei przez północ przez Polskę do Norwegii i terminal LNG, to gazociąg pokoju, gazociąg, który tworzy wspólnotę bezpieczeństwa w oparciu o strategiczną koncepcję Trójmorza - powiedział Morawiecki.

Ta inwestycja daje nam nowe poczucie bezpieczeństwa i poczucie wolności - powiedział premier Słowacji Eduard Heger w piątek podczas uroczystego uruchomienia interkonektora Polska-Słowacja. Dodał, że w tej chwili realizacja dostaw gazu to duże wyzwanie.

Jak mówił szef rządu Słowacji, ta inwestycja podnosi bezpieczeństwo Słowacji i Polski. 24 lutego obudziliśmy się w nowej sytuacji, potwierdziło się to, co Polska mówiła od lat, Rosja nie jest rzetelnym partnerem - zaznaczył Heger podczas wspólnego wystąpienia z premierem Mateuszem Morawieckim.

Premier Słowacji dodał, że działania Federacji Rosyjskiej należy ukarać.

Widać, że Rosja wypowiedziała wojnę hybrydową całej Europie. Rok temu Rosja zaczęła ograniczać dostawy gazu (…). Dzisiejsze wysokie ceny energii to skutek tej wojny - powiedział Eduard Heger.

Według szefa słowackiego rządu UE rozmieniło swoje wartości na tanią ropę.

To jest bardzo duże ostrzeżenie dla nas. I cieszę się, że nasze rządy (Słowacji i Polski - PAP) bardzo silnie reagują. To, że stoimy w tym miejscu, jest dowodem, że jesteśmy świadomi zagrożenia ze strony Rosji - zaznaczył Eduard Heger.

W maju otwieraliśmy analogiczne połączenie gazowe Polska-Litwa, teraz otwieramy połączenie Polska-Słowacja, i za chwilę będzie to Baltic Pipe. To oznacza, że wzmacniamy połączenia północ-południe, jesteśmy mocniejsi i bezpieczniejsi jako Polska i Słowacja. Chciałabym też zwrócić uwagę, że nowe połączenia są tutaj, na Litwie, w Polsce, na Słowacji a nie w Niemczech czy w Austrii – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Podziękowała rządowi Słowacji za współpracę przy tej inwestycji.

Przed nami zadanie, aby wypełnić gazociąg między Polską a Słowacją dobrym, bezpiecznym i tanim gazem. To wyzwanie dla nas na najbliższe tygodnie i miesiące – powiedziała Anna Moskwa.

Przesył komercyjny połączenia gazowego Polska-Słowacja nastąpi w drugiej części tego roku - poinformował prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

W tym czasie gazociąg Baltic Pipe, gazociąg łączący polski system gazowy poprzez Danię ze złożami w Norwegii w zasadzie jest już nagazowywany, otrzymał certyfikację i napełniamy go w tej chwili gazem i za miesiąc od dziś będziemy również celebrować otwarcie i uruchomienie tamtej magistrali - poinformował prezes Gaz-Systemu.

Jak podkreślił, „razem to wszystko to dwa tysiące kilometrów w samej Polsce i prawie 20 miliardów zaangażowanych środków”.

Mówiąc o połączeniu gazowym Polska-Słowacja Stępień przyznał, że pod względem technicznych był to jeden z najtrudniejszych gazociągów do wybudowania.

Jedno z przedsięwzięć, które w Gaz-Systemie było pod szczególnym nadzorem - podkreślał.

Interkonektor Polska-Słowacja to dwukierunkowy gazociąg wysokiego ciśnienia łączący gazowy węzeł krajowego systemu w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowackim węzłem Velke Kapuszany przy granicy z Ukrainą. Przebiega tamtędy gazociąg „Braterstwo” - jedna z tras eksportu rosyjskiego gazu na zachód, przez Ukrainę.

Interkonektor Polska-Słowacja liczy 61 km po stronie polskiej oraz 106 km po stronie słowackiej. Po stronie polskiej inwestorem był operator przesyłowy gazu Gaz-System, po słowackiej – tamtejszy operator Eustream. Interkonektor ma mieć maksymalną przepustowość do 4,7 mld m sześc. gazu rocznie w stronę Słowacji lub 5,7 mld m sześc. w stronę Polski.

