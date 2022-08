Trener Barcy o Lewandowskim: to dla nas błogosławieństwo

Trener Barcelony Xavi Hernandez chwalił Roberta Lewandowskiego po wygranej z Realem Valladolid 4:0 w niedzielnym meczu ligowym. „Jest spektakularny. Jego obecność w składzie to dla nas błogosławieństwo” - powiedział o polskim piłkarzu na konferencji prasowej

Lewandowski zdobył trzecią i czwartą bramkę na hiszpańskich boiskach w trzecim występie. Najpierw w ekwilibrystyczny sposób „zamknął” akcję po dośrodkowaniu Brazylijczyka Raphinhi, a następnie - już w drugiej połowie - popisał się technicznym uderzeniem piętą, po którym piłka znalazła drogę do siatki obok zaskoczonego obrońcy i bramkarza gości.

Widać po nim wielką boiskową dojrzałość. Wie, kiedy się pojawić, wie, kiedy pomóc koledze, potrafi też zrobić miejsce na boisku partnerom. Z jednej strony jest spektakularny w zdobywaniu goli, a z drugiej bardzo pokorny, pracowity, grający dla drużyny. Jego obecność w składzie to dla nas błogosławieństwo - tłumaczył Xavi.

Jak dodał, po Polaku widać, że dobrze czuje się w zespole i jest szczęśliwy grając dla Barcelony.

Gole to nie wszystko. Doceniam jego pracę na boisko, świetnie zaczyna pressing, cofa się, by pomóc, ma apetyt na wygrywanie, robi różnicę nie tylko dzięki bramkom. Cudownie mieć go w zespole - dodał 42-letni szkoleniowiec.