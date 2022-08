Premier: Pochylam głowę nad ofiarami zbrodni komunistów w Polsce

Dzisiaj pochylam głowę nad wszystkimi ofiarami zbrodni komunistycznych w Polsce. Nad wszystkimi ofiarami łajdactw i manipulacji - napisał w środę w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki

Jak zaznaczył w swoim wpisie premier, „strzelali, by zabić”. „Chcieli zabić, by zmusić Polaków do posłuszeństwa, do uległości i życia w strachu. Zabici mieli być ostrzeżeniem: jesteśmy zdolni do tego, by ofiar było więcej. I było” - wskazał.

Morawiecki przypomniał, że „czterdzieści lat temu, 31 sierpnia 1982 r, w Lubinie, we Wrocławiu i w wielu innych miejscach Polski, Polacy upomnieli się o ‘Solidarność’, o swoje prawo do życia w demokracji”. Każdy ma swój czas w którym zdaje egzamin z dojrzałości, z dorosłości. I każdy ma swoje dni, które utwierdzają go w przekonaniu, że wybór drogi jaki został podjęty na egzaminie dojrzałości, jest słuszny - napisał premier. Zaznaczył także, że „swój egzamin z dojrzałości zdawałem w czasie ciemnej nocy stanu wojennego, a 31 sierpnia 1982 r był dniem, który utwierdził mnie w przekonaniu, że walka podjęta w podziemiu, jest potrzebna, aby obalić system zła, jakim był komunizm”.

Morawiecki podkreślił, że „tamte zbrodnie komunistyczne nie zostały osądzone”. „Po 1989 roku starano się wyciszać głosy wołające o sprawiedliwość dla rodzin pomordowanych. Odwoływano się do sumień i wiary chrześcijańskiej, która nakazuje, by wybaczać. Ale jak można wybaczyć komuś, kto nie czuje się winnym, kto manipuluje, wybiela swój udział w tamtych zbrodniach?” - wskazał we wpisie.

Dzisiaj pochylam głowę nad wszystkimi ofiarami zbrodni komunistycznych w Polsce. Nad wszystkimi ofiarami łajdactw i manipulacji - podsumował premier.

W drugą rocznicę Porozumień Sierpniowych w kilkudziesięciu miastach Polski Solidarność zorganizowała demonstracje uliczne; w wielu miejscach doszło do starć z milicją. W Lubinie od milicyjnych kul zginęły trzy osoby biorące udział w manifestacji, kilkanaście zostało rannych; w wyniku interwencji milicji ofiary śmiertelne były również w Gdańsku, Kielcach i we Wrocławiu.

Czytaj też: Nowe badania: Francja skręca w prawo!

PAP/mt