Kolejny „podatek od żywności”?

Projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów (ROP), przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, budzi poważne obawy sektora rolno-spożywczego. Zdaniem branży to w praktyce kolejny podatek, który obciąży producentów żywności i konsumentów, nie przynosząc jednocześnie poprawy w zakresie recyklingu opakowań. Poza tym ROP w obecnym kształcie uderzy w jakość i bezpieczeństwo produktów.

Organizacje rolno-spożywcze ostrzegają, że obecny projekt tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów nie tworzy sprawnego systemu gospodarowania opakowaniami, lecz kolejny centralnie zarządzany mechanizm finansowy. Zamiast wsparcia dla efektywnego recyklingu, środki z opłat producentów mają trafić do takich instytucji, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co – zdaniem branży – tworzy biurokratyczny monopol i ogranicza rynkową motywację do poprawy selektywnej zbiórki.

Branża: chcemy płacić, ale mieć wpływ

Producenci żywności podkreślają, że są gotowi ponosić odpowiedzialność za opakowania, które wprowadzają na rynek. – Chcemy płacić za swoje opakowania i mieć wpływ na to, jak są zbierane i przetwarzane – zaznaczają przedstawiciele Koalicji 37 organizacji branżowych cytowani przez portal farmer.pl. Problemem jest jednak brak mechanizmów, które dawałyby branży realny udział w zarządzaniu systemem. „Musimy traktować ROP jako kolejny uciążliwy podatek dla przetwórstwa żywności. Uderza on w opakowanie, czyli element kluczowy dla bezpieczeństwa i trwałości produktów” – ocenia Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jego zdaniem, ustawa nie uwzględnia specyfiki opakowań spożywczych, które muszą spełniać wysokie wymogi higieniczne i jakościowe.

Ekoprojektowanie bez sensu?

Przedstawiciele sektora żywnościowego zwracają uwagę, że przemysł spożywczy już inwestuje w ekoprojektowanie opakowań, jednak w proponowanym modelu nawet selektywnie zebrane materiały mogą trafić na wysypiska. „Nie chcemy sytuacji, w której dobrze zaprojektowane opakowania kończą jako odpady zmieszane tylko dlatego, że system nie działa” – mówi Gantner.

Koszty dla producentów i konsumentów

Przetwórcy ostrzegają, że skutki źle zaprojektowanego ROP szybko odczują konsumenci. Dodatkowe opłaty dla producentów oznaczają wzrost kosztów produkcji i, w efekcie, wyższe ceny żywności. W warunkach rosnących kosztów energii i surowców może to poważnie osłabić konkurencyjność polskiej branży spożywczej w kraju i za granicą.

ROP tak, ale z udziałem producentów żywności

Sektor rolno-spożywczy podkreśla, że popiera ideę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów, jednak system musi być oparty na transparentności, rozliczalności i rzeczywistym udziale producentów w zarządzaniu strumieniem opakowań. W przeciwnym razie stanie się kolejnym podatkiem – bez efektu środowiskowego, ale z realnym wpływem na ceny i jakość żywności.

Źródło: farmer.pl

