Sięgasz po soki? Zobacz czy to najlepsze rozwiązanie…

Soki owocowe są powszechnie uznawane za zdrowszą alternatywę dla napojów gazowanych, głównie ze względu na brak dodatku cukrów prostych, barwników czy sztucznych aromatów. W świetle obowiązujących przepisów prawa żywnościowego do produktów oznaczonych jako sok owocowy nie wolno dodawać cukrów ani substancji słodzących. Mogą zawierać wyłącznie naturalnie występujące cukry pochodzące z owoców. Nie oznacza to jednak, że ich spożycie jest pozbawione jest wad.

Cukry proste

Porcja soku owocowego o objętości 250 ml dostarcza średnio około 30 g cukrów prostych, głównie glukozy i fruktozy.

Taka ilość cukrów odpowiada mniej więcej 6 łyżeczkom stołowym sacharozy. Po spożyciu soku dochodzi do szybkiego wzrostu glikemii, a następnie – w krótkim czasie – do jej względnie gwałtownego obniżenia.

Zjawisko to jest związane z wysokim indeksem glikemicznym napoju oraz brakiem błonnika pokarmowego, pełniącego w owocach funkcję spowalniającą wchłanianie cukrów w jelicie cienkim.

Gospodarka węglowodanowa

Nagłe wahania glikemii, szczególnie jeśli występują regularnie, mogą prowadzić do nadmiernego wydzielania insuliny, uczucia senności, zwiększonego łaknienia oraz trudności w utrzymaniu stabilnej masy ciała.

Długotrwałe powtarzanie takich epizodów może sprzyjać rozwojowi insulinooporności, zaburzeń lipidowych, a także zwiększać ryzyko powikłań naczyniowych. Z tego względu częste spożycie soków owocowych może stanowić czynnik ryzyka rozwoju chorób metabolicznych, w tym cukrzycy typu 2 i niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby.

U osób z istniejącymi zaburzeniami gospodarki węglowodanowej – takimi jak insulinooporność, stan przedcukrzycowy czy cukrzyca – spożycie soków owocowych powinno być istotnie ograniczone lub całkowicie wyeliminowane.

W przypadku osób zdrowych soki mogą być elementem diety, jednak zaleca się, aby były spożywane sporadycznie, w niewielkich ilościach i najlepiej w towarzystwie posiłku zawierającego błonnik, białko lub tłuszcz, spowolniających wchłanianie glukozy.

Postaw na owoce w całości

Z punktu widzenia wartości odżywczej i efektu metabolicznego, znacznie korzystniejsze jest spożywanie całych owoców, zarówno świeżych, jak i mrożonych.

Owoce dostarczają nie tylko naturalnych cukrów, ale również błonnika, witamin, składników mineralnych oraz licznych związków bioaktywnych o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Obecność błonnika sprzyja stopniowemu uwalnianiu glukozy do krwiobiegu, tym samym pozwalając utrzymać stabilniejszy poziom glikemii i zmniejszając ryzyko poposiłkowych wahań glukozy we krwi.

Woda przede wszystkim

Podstawowym płynem służącym utrzymaniu prawidłowego nawodnienia organizmu powinna pozostawać woda.

Inne napoje, takie jak kawa, herbata czy soki owocowe, mogą stanowić uzupełnienie codziennego bilansu płynów, jednak nie powinny zastępować wody jako głównego źródła nawodnienia.

W kontekście zdrowia metabolicznego i profilaktyki chorób cywilizacyjnych zaleca się, aby napoje o wysokiej zawartości naturalnych cukrów, w tym soki owocowe, traktować raczej jako okazjonalny dodatek dietetyczny, niżeli element codziennego menu.

Filip Siódmiak

Źródło:

https://kups.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Folder_Sok-bogaty-w-skladniki-odzywcze.pdf

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Popularne mity o owocach – czy nadal w nie wierzysz?

Soki, musy, a może owoce w całości – co jest najlepsze?

Ulubione soki owocowe wcale takie zdrowe nie są

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje