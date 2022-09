Kampania Złotej Wstążki. Kiedy choruje dziecko, choruje cała rodzina

Każdego roku w Polsce u około 1200 dzieci diagnozuje się nowotwór. Przewlekła choroba dziecka zmienia życie całej rodziny na wiele lat - w wymiarze mentalnym, emocjonalnym, społecznym, finansowym. Dlatego potrzebuje ona wsparcia psychospołecznego od momentu diagnozy, aż do zakończenia choroby, a nawet znacznie dłużej.

Celem tegorocznej Kampanii, realizowanej przez koalicję organizacji pozarządowych, działających w obszarze onkologii dziecięcej, jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę wsparcia psychospołecznego rodziny w chorobie nowotworowej dziecka wobec wyzwań i trudności, z którymi mierzą się wszyscy jej członkowie.

Wrzesień na całym świecie jest miesiącem świadomości nowotworów u dzieci, których symbolem jest wstążka w kolorze złotym. Złota wstążka jest symbolem onkologii dziecięcej i wszelkich działań na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.

Złota wstążka ma swój rodowód w Stanach Zjednoczonych, a do jej popularyzacji przyczyniło jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Onkologii Dziecięcej SIOP, zwłaszcza jego europejska gałąź - SIOP Europe. To organizacja, która zrzesza głównie lekarzy, personel medyczny czy naukowców. Znaczący wkład w popularyzację symboliki złotej wstążki mają też organizacje pozarządowe zrzeszone w Childhood Cancer International, w tym jej części europejskiej. Celem tych wszystkich działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat problematyki nowotworów wieku dziecięcego i pogłębienie wiedzy, jak możemy pomóc lepiej je leczyć, pomagając tym samym dzieciom – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, prezes Polskiego Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Dlatego też, w geście solidarności z dziećmi chorymi na nowotwory oraz ich rodzinami we wrześniu rozbłysną na złoto budynki, m.in. we Wrocławiu Stadion Tarczyński Arena, w Warszawie - Pałac Kultury i Nauki.

Zmagając się z wyzwaniami onkologii dziecięcej, szczególnie w wymiarze psychospołecznym, potrzebujemy współpracy międzysektorowej. Niezwykle ważna w tym kontekście jest rola, jaką na oddziałach onkologii dziecięcej pełnią eksperci z organizacji pozarządowych - terapeuci, psychologowie i pedagodzy, logopedzi, dietetycy, czy doradcy ds. socjalnego wsparcia rodziny i nieocenieni wolontariusze.

Od stanu psychicznego dziecka, od tego, na ile jest ono dobrze zaadaptowane do sytuacji choroby i leczenia, zależy z całą pewnością jego przebieg. Jeśli w toku oddziaływań wspierających i terapeutycznych jesteśmy w stanie obniżyć poziom lęku przed zabiegami, oswoić z powtarzającymi się cyklicznie procedurami medycznymi, to poziom odczuwanego cierpienia przez dziecko zostaje również minimalizowany. Tu jest miejsce na celowe oddziaływania terapeutyczne, na umiejętne odwracanie uwagi dziecka od traumatyzujących momentów, ale również na organizowanie czasu dziecku, aktywizowanie go. Wykorzystywanie wszystkich dostępnych niefarmakologicznych metod leczenia bólu zawsze powinno iść w parze z właściwym medycznym zabezpieczaniem przeciwbólowym - mówi prof. Marzena Samardakiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

W tegorocznej Kampanii wyzwania, z jakimi mierzą się rodziny z dzieckiem z chorobą nowotworową, poznamy przez pryzmat siedmiu historii. O swoich zmaganiach i o tym, skąd otrzymali wsparcie, opowiedzą rodzice dzieci w różnym wieku: 2,5-letniej Zosi, 3,5-letniego Tyberiusza, 4-letnich bliźniaczek Lenki i Agnieszki, 6-letniego Mieszka, 7-letniej Emilki, 8-letniej Zuzi i 15-letniego Nazariego.

Będzie można przeczytać te historie na stronie www.zlotawstazka.pl oraz obejrzeć krótkie filmy z ich udziałem na profilach kampanii w mediach społecznościowych. Dowiemy się, co czuli, gdy usłyszeli diagnozę, jak bardzo zmieniło się odtąd ich życie, jakim trudnościom życia codziennego muszą stawiać czoła. I jak ich dzieci - będąc na różnych etapach rozwoju - radzą sobie z hospitalizacją i przechodzeniem przez trudny czas leczenia oraz izolacją od otoczenia.

RakReaton to sportowe wyzwanie, które odbywa się w ramach Kampanii Złotej Wstążki. Jego celem jest zachęcenie do jak największej aktywności związanej z pokonywaniem dystansu we wrześniu w celu zebrania miliona kilometrów, które zagwarantują wsparcie w postaci 120 tys. zł na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Partnerami inicjatywy są Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy i Grupa Impel.

Fundacja LOTTO jest partnerem tej inicjatywy od początku. Sportowe emocje są dla nas ważne, ale jeśli możemy poprzez sport pomóc innym, w tym przypadku dzieciom chorym na nowotwory, to tym bardziej wzrasta nasze zaangażowanie. W ubiegłym roku aż 418 pracowników Totalizatora Sportowego, który jest naszym fundatorem wzięło udział w firmowym wyzwaniu. 30 zespołów zrealizowało 15 436 aktywności, w ramach których zdobyli ponad 90 tys. kilometrów. Cieszę się, że znów połączą nas sportowe emocje, aby realizować szczytne cele – mówi Anna Kukla, prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Kampania Złotej Wstążki jest realizowana przez Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi związanymi z onkologią dziecięcą: Fundacją Iskierka z Chorzowa, Fundacją Krwinka z Łodzi, Fundacją Nasze Dzieci i Fundacją Herosi z Warszawy, Fundacją Pomóż im z Białegostoku, Fundacją z Pompą z Gdańska, Stowarzyszeniem Dzieciaki Chojraki z Poznania, Stowarzyszeniem Koliber z Krakowa oraz Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Chorych Na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe ze Szczecina.

Na stronach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, w zakładce Fundacje i stowarzyszenia https://ptohd.pl/fundacje-i-stowarzyszenia, znajduje się lista organizacji pozarządowych, które można wspierać lokalnie, bo to m.in. ich współpracownicy i wolontariusze na co dzień udzielają tak ważnego wsparcia psychospołecznego rodzinie w chorobie nowotworowej dziecka.

Więcej informacji: zlotawstazka.pl, naratunek.org/rakreaton