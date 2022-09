Orlen i PESA rozwijają współpracę na rzecz kolei wodorowej

PKN ORLEN podpisał porozumienie o strategicznej współpracy z PESA Bydgoszcz przy tworzeniu kompleksowej oferty dla publicznego transportu kolejowego. W ramach umowy PKN ORLEN zapewni paliwo wodorowe oraz infrastrukturę tankowania dla produkowanych przez PESA lokomotyw manewrowych oraz pociągów pasażerskich. Współpraca obydwu firm pozwala na stworzenie zeroemisyjnej, komercyjnej oferty dla organizatorów transportu publicznego oraz operatorów centrów logistycznych, terminali przeładunkowych i portów Porozumienie zostało zawarte podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych Innotrans 2022 w Berlinie, na których PKN ORLEN i PESA zaprezentowały manewrową lokomotywę wodorową z mobilną stacją tankowania wodoru. Pierwszy pojazd wodorowy PESA odda do użytku w 2023 roku.

Inwestujemy w odnawialne źródła energii, w tym wodór, ponieważ to przyszłość Grupy ORLEN. Skutecznie wdrażamy strategię wodorową, która wspiera nasze cele biznesowe i dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej. Do 2030 roku zamierzamy przeznaczyć ok. 7,5 mld zł na inwestycje, w efekcie których blisko połowa produkowanego przez nas wodoru będzie nisko- i zeroemisyjna. Współpraca z PESA Bydgoszcz to kolejny ważny krok w komercjalizacji tej technologii. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego. Wykorzystując go w pełni, realnie przyczynimy się do transformacji polskiej kolei z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Bezpośrednio wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski – mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, PKN ORLEN będzie współpracował z PESA Bydgoszcz przy udziale w postępowaniach organizowanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. PESA będzie odpowiedzialna za dostawy zeroemisyjnych pociągów napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, natomiast PKN ORLEN za dystrybucję, magazynowanie, dostawy paliwa wodorowego oraz infrastrukturę tankowania dla tych pociągów.

Dzisiaj nikt już nie zastanawia się, czy pojazdy wodorowe wyjadą na polskie tory, bo to proces nieuchronny. W rozmowach z przewoźnikami najczęściej pytani jesteśmy właśnie o to, jak rozwiążemy kwestie tankowania wodoru. Dlatego tak ważne jest podpisane dzisiaj porozumienie. To jasny sygnał dla rynku, że produkowane przez PESA pojazdy mają zapewnione dostawy wodoru - podkreślił Krzysztof Zdziarski, Prezes PESA. Rynek kolejowy stanowi dla nas bardzo atrakcyjny obszar wdrażania zeroemisyjnego paliwa wodorowego. Zapotrzebowanie lokomotywy manewrowej wynosi dziennie 170 kg wodoru, natomiast pociągu aż 260 kg, czyli niemal tyle, ile dziewięciu autobusów. Wodór jest przyszłością kolei, to technologia, która będzie szybko się rozwijała, a my budując kompetencje w tym obszarze, będziemy do tego dobrze przygotowani – mówił Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

W ramach podjętej współpracy, PESA Bydgoszcz realizuje dla PKN ORLEN innowacyjny projekt budowy lokomotywy wodorowej. To pierwszy krok w rozwoju i wykorzystaniu tego typu pojazdów na rynku logistyki. Rozwiązanie, którego wdrożenie będzie możliwie w Zakładach Produkcyjnych Grupy ORLEN w przyszłym roku, ma także szczególne znaczenie dla wodoryzacji portów. To obszar, w którym koncern aktywnie podejmuje działania w zakresie dostaw wodoru i budowy infrastruktury do jego tankowania.

Realizowana przez PKN ORLEN strategia wodorowa zakłada zagospodarowanie wodoru w miejskim transporcie publicznym i kolejowym. W tym celu koncern podpisał listy intencyjne o współpracy już z ponad 20 polskimi miastami oraz przedsiębiorstwami, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

W 2021 roku w Trzebini oddane do użytku zostało laboratorium analityczne badania wodoru oraz pierwszy hub wodorowy, który obecnie produkuje wodór z przeznaczeniem dla transportu. Do 2030 roku ma funkcjonować około 10 hubów wodorowych, m.in. we Włocławku i w Płocku.

Natomiast do 2025 roku w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku powstanie pracownia wodorowa. Prowadzone w niej będą testy i badania na instalacjach w zakresie produkcji wodoru, jego jakości i oczyszczania, a także magazynowania i transportu.

PKN Orlen