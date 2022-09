Prezydent Duda: Targi Kielce wzmacniają bezpieczeństwo Polski

Targi zbrojeniowe w Kielcach służą także bezpieczeństwu Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego stał się trzecia pod względem wielkości taką imprezą w Europie

Prezydent, który w poniedziałek w Kielcach (woj. świętokrzyskie) wręczył odznaczenia pracownikom Targów Kielce z okazji trzydziestolecia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, podkreślił, że stał się on regionalną i europejską imprezą wystawienniczą, ale „śmiało można powiedzieć na skalę światową”. Andrzej Duda przypomniał słowa prezesa Targów Kielce, wypowiedziane w 1993 r. podczas pierwszej edycji Salonu Przemysłu Obronnego, że będą to największe targi w Europie Środkowej i tak się stało.

Wizjonerstwem było rozwijanie wydarzenia jakim jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jestem tu po raz piąty i cieszę się z tego, że wspieram to wydarzenie swoją obecnością, ale także, że jest tutaj ustanowiona przez Lecha Kaczyńskiego prezydencka nagroda dla tego elementu wyposażenie militarnego, który najlepiej służy we wzmacnianiu żołnierzy – podkreślił prezydent. Dodał, że „to są targi ogromnie ważne dla Rzeczypospolitej”.

Zwłaszcza teraz, w ostatnim czasie. Wbrew temu, co byśmy chcieli – my, politycy, bo przedstawiciele przemysłu obronnego na pewno chcieliby inaczej – nie jest już tak, że czołgi służą wyłącznie temu, żeby dzieci, chłopcy, mieli co pooglądać – powiedział prezydent Duda.