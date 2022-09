Coraz więcej Holendrów mieszka w swoich samochodach

Setki Holendrów są zmuszone do mieszkania w swoich samochodach i ich liczba ciągle rośnie, informuje portal RTL Nieuws. Ta nowa forma bezdomności jest konsekwencją ubóstwa i braku mieszkań, ocenia portal.

Mieszkanie we własnym samochodzie to nie ekstrawagancja, ale koniczność wielu Holendrów, napisał we wtorek RTL Nieuws. „Eksperci spodziewają się, że ich liczba wzrośnie z powodu rosnącego ubóstwa i niedoboru mieszkań” – czytamy w portalu.

„Zauważamy coraz więcej osób mieszkających w samochodach, ale także na działkach oraz starych, zbutwiałych łodziach” – mówi rzecznik organizacji pomocowej HVO-Querido w Amsterdamie, cytowany przez portal.

Cześć osób decyduje się na to, aby zamieszkać w samochodzie nie z powodów finansowych. „Daje im to wolność i niezależność od systemu” – powiedział RTL Nieuws Jan-Joseph Stok, który badał to zjawisko.

„To rosnąca społeczność, która posada swoje prywatne grupy w mediach społecznościowych, gdzie m.in. dzielą się poradami” – twierdzi Stok.

Według oficjalnych danych w Holandii jest ok. 40 tys. osób bezdomnych, ale eksperci cytowani przez portal szacują ich liczbę na 100 tys.

PAP/kp