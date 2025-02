Rząd Tuska topi właśnie port w Elblągu!

Przetarg na wykonanie dokumentacji przed pogłębieniem ostatniego odcinka toru wodnego do portu w Elblągu został unieważniony - podał Urząd Morski w Gdyni. Jak wyjaśnił UM, są wątpliwości co do sposobu oszacowania zadania; ponadto ogłoszenie umieszczono w niewłaściwym publikatorze. Konferencję na ten temat zorganizowali posłowie PiS: Mariusz Błaszczak, Kacper Płażyński i Andrzej Śliwka – relacjonuje portal wPolityce.pl

Jak podał na swojej stronie Urząd Morski w Gdyni, unieważniono postępowanie dot. opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku od punktu P1 do punktu Port wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. „Przyczyną jest zamieszczenie ogłoszenia w niewłaściwym publikatorze oraz wątpliwości co do właściwego oszacowania przedmiotu zamówienia” - wyjaśnił Urząd Morski w Gdyni. (…) Planowane pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg to ostatni odcinek drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną, której wykonanie zadeklarował rząd Donalda Tuska – wskazuje wPolityce.pl.

PiS: znowu oszukali Polaków

Posłowie PiS przypomnieli, że zaledwie dwa tygodnie temu w Elblągu był Rafał Trzaskowski, który złożył tam kolejne puste obietnice.

Znowu oszukali Polaków. Rafał Trzaskowski (…) złożył obietnicę, to działo się dosłownie 2 tygodnie temu, kiedy mówił, że Elbląg będzie znów portem morskim. Okazało się to pustą obietnicą. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość wykonaliśmy przekop Mierzei Wiślanej, pogłębiliśmy drogę wodną na odcinku na Zalewie Wiślanym. Został ten odcinek, który łączy port elbląski z drogą wodną prowadzącą przez przekop Mierzei Wiślanej – wskazywał Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.

Każdy z miesięcy, kiedy rządzi Tusk, to miesiąc stracony dla Polski. My potrafiliśmy zrealizować inwestycje warte miliardy złotych i to szczególnie na takich terenach jak Warmia, uboższych, gdzie ludzie nie mają pracy, gdzie potrzebują wsparcia, gdzie potrzebny jest kop inwestycyjny dla tamtej części regionu. (…) Okazuje się, że decyzja jest taka, żeby ten przetarg unieważnić. (…) Przeładunki w 2024 roku zmniejszyły się trzy razy wobec roku wcześniejszego. To jest dramat dla polskiej gospodarki morskiej, dramat dla mieszkańców Warmi, ale nie tylko, bo to miał być motor napędowy całej ściany wschodniej - podkreslał poseł Kacepr Płażyński.

Można powiedzieć „klasyczna Platforma Obywatelska”. W kampanii wyborczej w 2023 roku Donald Tusk mówił, że wszelkie niezbędne prace zostaną przeprowadzone, politycy PO mówili to samo. (…) Platforma podejmuje działania mające na celu doprowadzenie niemal na skraj upadłości port morski w Elblągu Szkodnicy dorwali się do władzy i nie są w stanie zagospodarować takiej perełki jaką mógł być port morski w Elblągu. – wskazywał poseł Andrzej Śliwka.

Oprac. Sek

