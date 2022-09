Odlot w Szwajcarii? Więzienie za zbyt ciepły kaloryfer!

Zima nadchodzi… ale żeby ten fakt wprowadzał aż taką paranoję? W Szwajcarii i niektórych innych krajach rozważają… reglamentację gazu. Tylko, że podczas gdy np. we Włoszech myślą o karach rzędu aż 2500 euro, co i tak wydaje się już absurdalnie wysokie, tak w Szwajcarii ma to być 3000 franków szwajcarskich, ale w ostateczności nawet kara do 3 lat więzienia!

Takie konsekwencje będą wkrótce grozić obywatelom krajów europejskich za nagrzewanie mieszkania powyżej temperatury 19 st. C. Brytyjski Daily Mail, za szwajcarskim dziennikiem lokalnym „Blick”, wskazuje, że w Bernie trwają już konsultacje dotyczące nowych przepisów o ogrzewaniu. Włosi też będą surowo karać.

TO JEST SZALEŃSTWO W Szwajcarii nowe prawo oznaczałoby, że ludzie, którzy ogrzewają swoje domy powyżej 19 stopni gazem podczas niedoboru, mogą zostać skazani na 3 lata więzienia. Podoba Ci się Wielki Reset? - pisze na Twitterze szwedzki dziennikarz.

2500 euro kary grozić będzie we Włoszech za nagrzewanie mieszkania powyżej temperatury 19 st. C. Dalej poszli Szwajcarzy: karą wynosi 3000 euro, a „recydywistom” grozi kara do 3 lat więzienia — napisał na Twitterze były prezes PSL Janusz Piechociński.

Po wprowadzeniu tego rodzaju regulacji maksymalna temperatura w mieszkaniu miałaby wynosić 19 stopni Celsjusza, a woda mogłaby być podgrzewana do najwyżej 60 stopni. Za przekroczenie dopuszczalnej temperatury przewidziane są kary grzywny, a w przypadku „recydywy”- pozbawienie wolności nawet do trzech lat.

Rzecznik Federalnego Departamentu Finansów, Markus Sporndi, powiedział w rozmowie z Blickiem, że dzienna stawka grzywny powinna wynieść co najmniej 30 franków szwajcarskich (równowartość 145 zł), a maksymalnie 3 tys. franków szwajcarskich (14,5 tys. zł). Kary za przekroczenie limitów gazu byłyby wymierzane również przedsiębiorstwom.

Podobny plan z początkiem maja bieżącego roku wdrożyli Włosi. Przepisy przewidują, że zimą temperatura w budynkach nie powinna przekraczać 19 stopni Celsjusza, a latem, po włączeniu klimatyzatorów, nie może wynieść poniżej 27 stopni. W obu przypadkach obowiązuje margines 2 stopni, a za naruszenie przepisów przewidziano kary od 500 do 3 tys. euro. Tu trzeba przypomnieć, że 40 proc. gazu importowanego przez Włochy pochodzi z Rosji. Ograniczenie użycia klimatyzacji pozwoliłoby Włochom tylko w tym roku zaoszczędzić aż 4 mld metrów sześciennych surowca.

Choć podobno w tych krajach z praworządnością problemu nie ma, to więzienie za ogrzewanie wydaje się iście totalitarnym koszmarem.

wPolityce.pl, Daily Mail, Blick, Wprost.pl, o2.pl, Twitter, mw

CZYTAJ TEŻ: Radni chcieli oskarżyć Putina o zdradę stanu!

CZYTAJ TEŻ: Oszacowano koszt odbudowy Ukrainy. Jest ogromny