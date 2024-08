Wyłowiono 30 ton śniętych ryb. Kolejny "zatruty zbiornik"

Kolejne polskie jezioro i kolejne tony śniętych ryb. Katastrofa ekologiczna w Polsce przybiera na sile. Tym razem 30 ton śniętych ryb wyłowiono z Jeziora Słupeckiego.

Jak powiedział Brzeziński, problem śniętych ryb pojawił się w Jeziorze Słupeckim na początku sierpnia.

Rafał Chmiel ze Starostwa Powiatowego w Słupcy wskazał, że problem może mieć związek z zakwitem sinic w zbiorniku.

Od tego czasu strażacy z miejscowych OSP oraz wędkarze wyłowili ok. 30 ton martwych ryb z wody. W zdecydowanej większości zdycha karaś srebrzysty, inne gatunki padają jednostkowo.

Porównuję nasze śnięcie ryb do katastrofy na Dzierżnie Dużym w Katowicach. To ten sam gatunek ryby”– powiedział Brzeziński.

Zastrzegł jednak, że przyczyna problemu nie jest jeszcze znana. Na miejscu pracowali inspektorzy ochrony środowiska, sanepidu oraz lekarz weterynarii. Pobrane do badań zostały próbki wody oraz części martwych ryb, które mają pomóc w ustaleniu przyczyn problemu. Wyniki tych badań powinny być znane w przyszłym tygodniu.

Inspektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Słupcy Rafał Chmiel poinformował PAP, że w związku z obecną sytuacją odbyło się już spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jak dodał, na początku sierpnia wykryto w zbiorniku zakwit sinic.

Sinice wydzielają toksyny i może mieć to wpływ na śnięcie ryb, choć według słów przedstawicieli instytucji obecnych na spotkaniu sytuacja jest bardziej złożona. Jezioro Słupeckie to zbiornik bardzo płytki. Głębokość tego zbiornika średnio wynosi ok. półtora metra, oprócz tego występują osady denne, biomasa, które mieszają się, gdy po wodzie poruszają się np. motorówki. Przez to woda bardzo mocno się nagrzewa – powiedział Chmiel.