Skandal z pompami ciepła. Nie spełniają norm

W wykazie, który ma pomóc Polakom wybrać dobrej jakości pompy ciepła z europejskimi certyfikatami, znalazły się także urządzenia, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatrzymał na granicy, uznając, że nie spełniają norm.

Jak przypomina Agnieszka Łakoma w tekście na portalu wPolityce.pl UOKiK ujawnił we wtorek wyniki kontroli 564 pomp ciepła, sprowadzanych spoza państw unijnych i okazało się, że tylko 6 proc. z nich nie budziło zastrzeżeń kontrolerów. Reszta była wadliwa, brakowało albo odpowiednich dokumentów potwierdzających jakość, albo ujawniano inne luki w dokumentacji.

»»Czytaj tutaj: UOKiK: 94 proc. pomp ciepła nie spełnia wymagań!

Dla osób zainteresowanych montażem tych urządzeń to powinno być ostrzeżenie, tak samo jak dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które powinny tym bardziej zadbać o to, aby nie trafiły do sprzedaży — mówi wiceprezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE Aleksandra Jurkowska.