Na polskich drogach ginie średnio pięć osób dziennie

W Polsce średnio pięć osób dziennie traci życie na drogach - podaje Instytut Transportu Samochodowego. W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia w wypadkach drogowych na całym świecie każdego roku ginie ok. 1,2 miliona osób, a od 20 do 50 milionów zostaje rannych. Oznacza to, że w minutę życie tracą dwie osoby, a w ciągu doby - 3200.

Z kolei z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wynika, że średnio 5 osób dziennie traci życie na drogach. Wypadki pozostają główną przyczyną śmierci dzieci i młodzieży.

Jak zaznacza ITS, mimo że globalnie odnotowano niewielki, kilkuprocentowy spadek liczby ofiar od 2010 roku, to eksperci ostrzegają, że bezpieczeństwo ruchu drogowego wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań zdrowia publicznego.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego wciąż pozostaje jednym z największych wyzwań zdrowia publicznego / autor: Fratria / MK

„Wspominając ofiary wypadków drogowych, nie możemy zapominać, że za każdą liczbą kryje się ludzki dramat” – podkreślił dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak, cytowany w komunikacie ITS. Dodał, że „ten dzień ma być nie tylko wyrazem pamięci, ale także impulsem do refleksji nad tym, jak wiele zależy od naszych codziennych decyzji za kierownicą”. „Bezpieczeństwo na drogach zaczyna się od człowieka, od jego empatii, odpowiedzialności i poszanowania życia innych” - zaznaczył.

W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych odbędą się 16 listopada w miejscowości Zabawa k. Tarnowa m.in. przy Pomniku Ofiar Wypadków Drogowych „Przejście” - jedynym w kraju pomniku ofiar wypadków drogowych.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”, Instytut Transportu Samochodowego oraz Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Zdrowia.

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych ustanowiony został przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2005 roku. Obchodzony jest w trzeci weekend listopada.

16 listopada to także dzień uszanowania tych, którzy każdego dnia niosą pomoc poszkodowanym: ratownikom, lekarzom, policjantom oraz strażakom / autor: Fratria /AS

To czas, w którym świat oddaje hołd wszystkim, którzy zginęli lub zostali ranni w wypadkach drogowych, a także tym, którzy każdego dnia niosą pomoc poszkodowanym: ratownikom, lekarzom, policjantom oraz strażakom, i którzy mierzą się z traumatycznymi następstwami wypadków komunikacyjnych. Celem Światowego Dnia Pamięci jest także zwiększenie świadomości społecznej i promowanie działań prewencyjnych, czyli takich, które mogą uratować życie. To także apel do wszystkich kierowców o rozwagę i odpowiedzialność za siebie i innych uczestników ruchu.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zakupy w Black Friday: czy istotnie są tak atrakcyjne?

Srebro zmienia układ sił na rynku metali szlachetnych

Czołowe zderzenie w sprawie wet prezydenta

»»100 dni sukcesów Karola Nawrockiego! – oglądaj Salon Dziennikarski w telewizji wPolsce24